L’Irdai va modifier les normes de rémunération des PDG, administrateurs d’assureurs privés

Le régulateur Irdai a proposé lundi de modifier les lignes directrices sur la rémunération des administrateurs non exécutifs, des directeurs généraux, des PDG et des administrateurs à plein temps des compagnies d’assurance privées en vue de contrôler les comportements de prise de risque excessifs des hauts dirigeants.

En outre, la rémunération fixe doit être raisonnable et tous les éléments fixes, y compris les avantages indirects, doivent être traités comme faisant partie de la rémunération fixe, conformément à l’exposé-sondage d’Irdai.

Irdai a sollicité des commentaires sur l’exposé-sondage des « Directives sur la rémunération des administrateurs non exécutifs et du directeur général/directeur général/administrateurs à temps plein des compagnies d’assurance » avant le 19 janvier.

Il a en outre proposé que les administrateurs non exécutifs aient droit à une rémunération pouvant aller jusqu’à Rs 20 lakhs par an, en plus des frais de séance et d’autres dépenses.

« Outre les jetons de présence et d’autres dépenses, il prévoit le paiement d’une rémunération proportionnelle aux responsabilités et aux exigences en matière de temps d’un administrateur individuel, qui sont considérées comme suffisantes pour attirer des personnes qualifiées et compétentes, sous la forme d’une rémunération fixe.

« Cette rémunération, cependant, ne doit pas dépasser Rs 20 lakh par an pour chacun de ces administrateurs, à l’exception du président », a-t-il déclaré.

En ce qui concerne le président du conseil d’administration, les directives proposées indiquent que la rémunération peut être décidée par le conseil d’administration de la société concernée.

L’administrateur non exécutif ne sera pas éligible aux plans d’actionnariat salarié (ESOP).

L’approbation préalable d’Irdai sera nécessaire pour toute attribution de fonds de sueur à un administrateur non exécutif.

La rémunération des administrateurs permanents, du directeur général et des directeurs généraux sera répartie entre la rémunération fixe, les avantages indirects et la rémunération variable.

« La rémunération fixe doit être raisonnable et tous les éléments fixes, y compris les avantages indirects, doivent être traités comme faisant partie d’une rémunération fixe », a déclaré le projet de directives.

Les lignes directrices précisent également les normes de calcul de la rémunération variable.

La rémunération différée, a-t-il ajouté, devrait être soumise à un régime de malus/clawback en cas de tendance négative dans les performances de l’assureur.

