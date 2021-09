Vous êtes-vous déjà demandé comment se déroule votre réunion Zoom ? L’ancien PDG de Foursquare a créé une startup qui vous dit exactement cela. “Read” a été lancé aujourd’hui en tant qu’outil gratuit pour les utilisateurs de Zoom.

Read Dashboard est un tableau de bord partagé en temps réel qui mesure l’engagement et le sentiment des participants à la réunion.

« Personne ne veut participer à une mauvaise réunion. Les mauvaises réunions font perdre du temps et ont un impact sur le moral, mais des études montrent qu’au moins la moitié des réunions sont classées comme improductives », a déclaré David Shim, co-fondateur et PDG de Read. « Read Dashboard est ‘Waze for meetings’, offrant une transparence en temps réel aux responsables et aux participants des réunions pour comprendre comment se déroule réellement la réunion. Les gens sont-ils engagés ? Sont-ils frustrés ? Se sentent-ils productifs ? Cela donne à chaque participant la possibilité d’évaluer le succès de la réunion et leur permet collectivement de collaborer pour créer des interactions plus productives.