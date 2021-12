Lire les conditions générales d’Apple ? Mieux vaut réserver une demi-heure…

Nous n’imaginons pas que beaucoup de gens lisent réellement les conditions générales d’Apple avant de créer un identifiant Apple, mais si vous vouliez le faire, cela vous prendrait une demi-heure, selon une infographie de Statista.

La société affirme que l’accord d’Apple comprend 7 314 mots. À une vitesse de lecture moyenne de 240 mots par minute, cela prendrait 30 minutes à lire.

Statista dit qu’Apple est le quatrième pire pour cela, dans un classement des accords d’utilisation des entreprises technologiques. Le pire de tout est Microsoft, avec un accord de 15 260 mots qui est si long qu’il serait considéré comme une nouvelle s’il s’agissait d’une fiction. L’entreprise affirme que la lecture prendrait plus d’une heure.

Le deuxième pire était Spotify, avec 8 600 mots nécessitant 35 minutes, et TikTok avec 7 459 mots nécessitant 31 minutes.

Parmi les entreprises technologiques répertoriées, Instagram avait l’accord le plus court, avec 2 451 mots, qui pouvaient être lus en neuf minutes.

En ce qui concerne Apple, Statista ne précise pas à quel accord il fait référence, mais lorsque vous créez un identifiant Apple, un lien vers cette page de confidentialité s’affiche d’abord, qui renvoie au microsite de confidentialité d’Apple, qui comprend à son tour un onglet pour la politique de confidentialité complète. La société a également un accord iCloud distinct, dont la formulation varie selon les pays. Des conditions supplémentaires s’appliquent pour d’autres services, comme les services d’abonnement d’Apple.

En ce qui concerne la formulation, la plupart des accords d’utilisation sont écrits en langage légal, bien que ceux d’Apple soient relativement lisibles au fur et à mesure. Voici la section sur le suivi de localisation, par exemple :

Apple et ses partenaires et concédants de licence peuvent fournir certaines fonctionnalités ou services qui reposent sur des informations de localisation basées sur l’appareil utilisant le GPS (ou une technologie similaire, le cas échéant) et des points d’accès Wi-Fi et des emplacements de tours de téléphonie cellulaire. Pour fournir de telles fonctionnalités ou services, lorsqu’ils sont disponibles, Apple et ses partenaires et concédants de licence doivent collecter, utiliser, transmettre, traiter et conserver vos données de localisation, y compris, mais sans s’y limiter, l’emplacement géographique de votre appareil et les informations relatives à votre compte et à tout appareil. enregistrés en vertu de celui-ci, y compris, mais sans s’y limiter, votre identifiant Apple, l’identifiant et le nom de l’appareil et le type d’appareil.

Vous pouvez retirer votre consentement à la collecte, à l’utilisation, à la transmission, au traitement et à la maintenance des données de localisation et de compte par Apple et ses partenaires et concédants de licence à tout moment en n’utilisant pas les fonctionnalités de localisation et en désactivant Find My (y compris les applications précédentes Find My iPhone et Find My Friends, collectivement appelés « Find My »), ou les services de localisation dans les paramètres (le cas échéant) sur votre appareil. Lorsque vous utilisez des services tiers qui utilisent ou fournissent des données de localisation dans le cadre du Service, vous êtes soumis et devez examiner les conditions et la politique de confidentialité de ces tiers sur l’utilisation des données de localisation par ces services tiers. Les données de localisation fournies par le Service ne sont pas destinées à être utilisées dans des situations où des informations de localisation précises sont nécessaires ou où des données de localisation erronées, inexactes, retardées ou incomplètes peuvent entraîner la mort, des blessures corporelles, des dommages matériels ou environnementaux. Apple doit faire preuve de compétence et de diligence raisonnables pour fournir le Service, mais ni Apple ni aucun de ses fournisseurs de services et/ou de contenu ne garantit la disponibilité, l’exactitude, l’exhaustivité, la fiabilité ou l’actualité des données de localisation ou de toute autre donnée affichée par le Service. LES SERVICES LOCALISÉS NE SONT PAS CONÇUS OU APPROPRIÉS POUR ÊTRE UTILISÉS COMME SYSTÈME DE LOCALISATION D’URGENCE.