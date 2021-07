L’IRFC va lever jusqu’à 3 000 crores de roupies via des MNT à 10 ans

in

“Nous nous attendons à ce que le taux du coupon sur nos NCD à 10 ans soit inférieur au marché actuel”, a déclaré une personne proche de l’émission de la société.

Indian Railway Finance Corporation (IRFC) lèvera jusqu’à Rs 3 000 crore grâce à l’émission de débentures non convertibles non garanties, remboursables et imposables (NCD) d’une échéance de 10 ans.

Les NCD ont un problème de base de Rs 500 crore, avec une sursouscription de Rs 2 500 crore.

Les NCD à 10 ans arriveront à échéance le 19 juillet 2031, tandis que les enchères pour les obligations auront lieu le 15 juillet entre 10h30 et 11h30 sur la plateforme d’enchères de la Bourse nationale.

La société n’a pas précisé ce qu’elle entendait faire de ce capital.

L’IRFC est une branche d’emprunt des chemins de fer indiens basée à New Delhi.

L’émetteur n’a fixé aucun coupon, mais a plutôt déclaré qu’il sera fixé lors de l’enchère.

Tandis que les acteurs du marché et les arrangeurs proches du problème ont déclaré que le taux du coupon sur les NCD de l’IRFC sera fixé principalement entre 6,75 % et 6,80 %, soit près de 5 à 10 points de base inférieur au taux actuel du marché.

Actuellement, les taux des MNT à 10 ans oscillaient entre 6,90 % et 6,95 %.

Mais cela semble être plus élevé car le 6 juin, la société avait levé 1 994 crore de roupies via des obligations à 20 ans à un coupon de 6,99 %.

Au cours de cette année civile, la société a émis trois obligations, dont deux à échéance 20 ans et une échéance à 2 ans. Avec toutes ces obligations, la société a levé environ 6 369 crores de Rs.

Pendant ce temps, l’émission globale d’obligations selon les acteurs du marché devrait s’élever à 30 000 crores de roupies en juin via la voie du placement privé.

Ce montant est inférieur à celui qui avait été relevé en mai, car l’augmentation du coût d’emprunt a contraint la plupart des émetteurs à rester à l’écart du marché.

