L’Irlandais invaincu Patrick « La Sanguijuela » Lehane représentera le Mexique dans le match « USA vs. Mexique »

NEW YORK – 8 novembre 2021 – Combate Global a annoncé aujourd’hui une nouvelle tournure de son tournoi d’arts martiaux mixtes (MMA), « États-Unis VS Mexique », huit hommes légers, une nuit, avec l’Irlandais invaincu Patrick » La Sanguijuela » Lehane ( 3-0), qui représentera le Mexique dans l’événement le vendredi 12 novembre, en direct des États-Unis sur Univision (23 h HE / 00 h HP) et TUDN USA (23 h HE / 20 h HP).

Le programme sera également diffusé au Mexique sur TUDN MX, à partir de 22 heures, heure locale.

Lehane, 22 ans, de Cork, en Irlande, remplacera le participant original du tournoi Miguel « The Destroyer » Villegas de Tijuana, en Colombie-Britannique, qui s’est retiré de l’engagement en raison d’une blessure subie au camp d’entraînement.

Dans l’esprit de représenter le Mexique dans le tournoi, Lehane, qui a passé deux semaines à Mexico pour préparer ses débuts dans Combate Global le 1er août, demande sa citoyenneté mexicaine et a adopté la traduction espagnole de son surnom, « La sangsue. «

« La célèbre chanteuse mexicaine, Chavela Vargas, a dit un jour ‘Un Mexicain est né là où il veut naître », a déclaré Campbell McLaren, PDG de Combate Global. « Bien qu’il soit né et a grandi en Irlande, Patrick Lehane a montré cette année qu’il se bat comme un Mexicain, a embrassé la culture mexicaine et est même allé jusqu’à demander sa citoyenneté mexicaine, alors il succède à notre lutteur mexicain blessé et représentera le Mexique dans ce tournoi qui est destiné à apporter beaucoup plus d’action ».

Avec Lehane entrant dans le tournoi, les matches du tirage au sort du Mexique ont été ajustés pour que Lehane affronte Hugo « The Hooligan » Flores (9-3) de Guadalajara, JL via Chicago, Ill.

Initialement prévu pour affronter Villegas, Cristian « Puas » Pérez (6-0) d’Ensenada, C.-B., invaincu, affrontera Daniel « Scrappy » Soto (15-5) de Ciudad Jiménez, Chih. via Éphraïm, Utah.

Vétéran de 14 combats amateurs, Lehane a fait ses débuts professionnels, ainsi que ses débuts promotionnels, le 1er août. Battre deux adversaires vétérans avec deux douzaines de matchs professionnels combinés, en une nuit, pour remporter le tout premier tournoi européen Global Combat.

Six semaines seulement après avoir remporté la victoire choquante du tournoi, Lehane est revenu à l’action Combate Global, battant le Mexicain Isaac Ruelas par décision partagée dans une guerre totale le 10 septembre.

Annoncé la semaine dernière, le groupe du tournoi américain opposant Jim « The Beast » Alers (14-4) de Pembroke Pines, Floride contre Enrique « Baby Bull » González (9-4) de Chicago et Samuel « The Alley Cat » Alvarez (5- 4) de Manteca, Californie contre Jimmy« Sandstorm »Sandlin (4-3) de Carlisle, Ohio en quart de finale de la compétition, reste le même.

Les vainqueurs des deux combats de la phase quart de finale entre combattants américains se rencontreront en demi-finale, tandis que les vainqueurs des deux combats de la phase quart de finale entre athlètes mexicains se rencontreront en phase demi-finale.

L’événement se terminera par une confrontation entre les États-Unis et le Mexique dans la phase d’action du championnat.

Les matchs des quarts de finale du tournoi et les matchs des demi-finales comprendront chacun un tour de cinq minutes, et le match de la phase de championnat comprendra trois tours de cinq minutes.

Dans un affrontement poids paille féminin (115 livres) en dehors du tournoi annoncé la semaine dernière, Melissa Amaya (1-0) de Spokane, Washington affrontera Andrea Amaro (1-1) d’El Paso, Texas.