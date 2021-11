L’Irlande a battu la Nouvelle-Zélande dans une énorme victoire dans la série des nations d’automne alors que les hommes d’Andy Farrell mettent fin à la course record des All Blacks à Dublin

L’Irlande a remporté sa plus grande victoire sous la direction de l’entraîneur-chef Andy Farrell en battant la Nouvelle-Zélande 29-20 lors d’un match test au box-office à Dublin.

Les All Blacks sont arrivés à l’Aviva Stadium sous une forme record, mais l’équipe la mieux classée au monde a été clouée au sol par une équipe irlandaise audacieuse soutenue par une foule bruyante dans la capitale.

.

L’ailier irlandais James Lowe célèbre son essai lors de la superbe victoire contre la Nouvelle-Zélande

C’était un résultat mérité pour les hôtes, qui ont tenu bon pour remporter une célèbre victoire dans la série des nations d’automne.

L’équipe de Farrell a contrôlé la majorité du test, avec un trio d’essais de James Lowe, Ronan Kelleher et Caelan Doris établissant une base solide.

Mais un triplé de pénalités tardives de Joey Carbery s’est finalement avéré crucial alors que la Nouvelle-Zélande – à la manière des All Blacks – est restée à distance de contact tout au long.

Les visiteurs ont perdu l’influent demi d’ouverture Beauden Barrett à cause d’une blessure, mais les triples champions du monde ont refusé de se coucher malgré le coup porté tôt et l’attaque dominante des hôtes.

Codie Taylor et Will Jordan ont marqué des tentatives pour garder les hommes de Ian Foster dans le concours, tandis qu’Akira Ioane a marqué un but.

.

Les joueurs irlandais célèbrent leur victoire au coup de sifflet final de leur victoire aux Autumn Nation Series contre les All Blacks

.

Le talonneur Ronan Kelleher a ajouté un autre essai pour l’Irlande lors de sa célèbre victoire contre l’équipe n ° 1 mondiale de la Nouvelle-Zélande

La Nouvelle-Zélande a menacé de voler ce qui aurait été une victoire imméritée lorsque Ioane a pointé vers le bas, mais il a finalement été exclu pour une passe en avant et ils ont dû se contenter de la consolation d’un autre penalty de Barrett.

La Nouvelle-Zélande était arrivée à Dublin sous une forme record, ayant marqué 675 points et 96 essais sans précédent en remportant 12 des 13 rencontres cette année civile.

Mais ils pourraient avoir peu de plaintes concernant le résultat final, car l’Irlande n’a enregistré qu’une troisième victoire impressionnante en 33 rencontres avec leurs adversaires – vengeant en partie leur sortie en quart de finale de la Coupe du monde 2019 qui a marqué la fin du règne de Joe Schmidt.

Avant le coup d’envoi, l’Irlande – peut-être renforcée par une lettre de soutien du président des États-Unis Joe Biden, qui a des ancêtres irlandais – avait rencontré le Haka en faisant un pas collectif en avant, avant qu’une interprétation de The Fields of Athenry n’éclate parmi les spectateurs du stade. première affluence pour un match de rugby en près de deux ans.

.

L’Irlande a affronté le Haka avec audace avant de réaliser une performance impressionnante à Dublin

.

Ce fut la plus belle victoire de l’Irlande de l’ère Andy Farrell, l’Anglais prenant le relais de Kiwi Joe Schmidt en 2019

Et la soirée s’est terminée par la septième victoire consécutive de l’équipe, provoquant un bruit assourdissant des terrasses en délire suivi d’un tour d’honneur.

L’Irlande, qui termine sa campagne d’automne à domicile contre l’Argentine le week-end prochain, entreprendra une tournée de trois tests en Nouvelle-Zélande l’été prochain, et les All Blacks auront désormais soif de revanche.