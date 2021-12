L’Irlande ajoute de l’or à ses réserves alors que les inquiétudes liées à l’inflation augmentent

par Peter Schiff, Schiff Gold :

Au cours des dernières années, nous avons assisté à de solides achats d’or par les banques centrales. La flambée des achats d’or a été principalement due à une poignée d’acteurs réguliers. Mais au cours des derniers mois, nous avons vu plusieurs nouveaux pays entrer sur le marché.

Le plus récent est l’Irlande.

La Banque centrale d’Irlande a ajouté deux tonnes d’or à ses réserves au cours des derniers mois. Il s’agissait du premier achat d’or par la banque irlandaise depuis 2009.

Les responsables de la banque centrale n’ont pas souhaité commenter l’achat d’or, affirmant seulement que les transactions sur l’or « sont commercialement sensibles et qu’aucun autre commentaire ne peut être fait pour le moment ». Mais la spéculation est que la Banque centrale d’Irlande augmente ses réserves d’or en raison des soucis d’inflation. Gabriel Makhlouf est le gouverneur de la banque. Le mois dernier, il s’est dit « inquiet » de la hausse de l’inflation.

Je suis très, très conscient que l’inflation a aujourd’hui un impact sur les ménages à travers le pays. Ce n’est pas tant une question de combien de temps cela va-t-il durer avant que je commence à m’inquiéter. C’est plus que si je vois des preuves que les blocages ne sont pas corrigés, ou que différentes choses ne se produisent pas, alors je commencerai à m’inquiéter. Mais je suis inquiet aujourd’hui.

Les États-Unis ne sont pas le seul pays confronté à des pressions inflationnistes. Les prix à la consommation dans la zone euro ont augmenté de 4,9 % sur une base annuelle en novembre. En Irlande, l’inflation a atteint 5,1% en octobre, le taux le plus élevé depuis 2007.

L’Irlande rejoint Singapour en tant que nouvel entrant sur le marché de l’or. L’Autorité monétaire de Singapour (MAS) a acheté 26,3 tonnes d’or en mai et juin, selon son dernier rapport sur les réserves internationales et la liquidité en devises. Il s’agissait de la première expansion des réserves d’or du pays depuis l’an 2000.

La Thaïlande et le Brésil ont fait d’importants achats d’or plus tôt cette année. Les Philippines et la Mongolie ont acheté de plus petites quantités. Ces nouveaux visages rejoignent une liste de pays qui achètent régulièrement de l’or, notamment le Kazakhstan, l’Inde, la Turquie (malgré quelques ventes récentes) et l’Ouzbékistan.

La Pologne a également récemment annoncé qu’elle augmenterait encore ses réserves d’or de 100 tonnes en 2022. Le président de la Banque de Pologne, Adam Glapiński, a déclaré que détenir de l’or est une question de sécurité et de stabilité financières.

L’or conservera sa valeur même si quelqu’un coupe l’alimentation du système financier mondial, détruisant les actifs traditionnels basés sur les registres comptables électroniques. Bien sûr, nous ne supposons pas que cela se produira. Mais comme le dit le proverbe, avertir est toujours assuré. Et la banque centrale doit se préparer même aux circonstances les plus défavorables. C’est pourquoi nous accordons une place particulière à l’or dans notre processus de gestion des devises.

Les achats nets d’or par les banques centrales dans le monde ont atteint 393 tonnes à la fin du troisième trimestre. Les banques centrales ont déjà acheté plus d’or cette année qu’elles ne l’ont fait sur l’ensemble de 2020 (255 tonnes) avec un quart restant à faire. Le World Gold Council affirme que les achats nets d’or sont « sur le point d’atteindre un total important en 2021 ».

Un rapport de FXStreet a noté que « la forte accumulation d’or par les banques centrales indique un changement en cours par rapport au « dollar » de la Réserve fédérale américaine en tant que monnaie de réserve mondiale de choix et indique le changement en cours dans la dynamique économique mondiale ».

Une enquête du World Gold Council a également révélé une détérioration de la confiance dans le dollar américain et une tendance continue à la dédollarisation.

Les personnes interrogées continuent de prévoir des changements structurels à long terme dans le système monétaire international, poursuivant une tendance indiquée dans l’enquête de l’année dernière. Les opinions à l’égard du dollar américain ont eu tendance à baisser, la moitié des personnes interrogées affirmant que le billet vert tombera en deçà de sa proportion actuelle. Les banques centrales continuent de penser que la proportion du renminbi chinois augmentera, 88 % d’entre elles déclarant qu’elle dépassera les niveaux actuels. »

