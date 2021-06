L’Irlande au bord du gouffre : le plan fiscal du G7 menace un exode majeur des géants de la technologie à Dublin | Monde | Nouvelles

Rishi Sunak accueille les ministres des Finances du G7 à Lancaster House

Lors d’une réunion à Londres, les sept économistes les plus avancés au monde ont conclu l’accord qui aidera à lancer la bataille contre les grandes entreprises qui évitent de payer des impôts dans les pays où elles gagnent des sommes énormes. Les ministres des Finances ont également conclu un pacte de principe pour un impôt minimum mondial sur les sociétés de 15 %, qui vise à garantir que les nations ne se sous-estiment pas les unes les autres. Parmi les plus susceptibles d’être touchés figurent les géants du monde de la technologie, notamment Amazon, Google, Facebook et Apple.

La proposition fiscale a été longue à préparer et intervient juste après que des rapports aient montré qu’une filiale irlandaise de Microsoft n’avait payé aucun impôt sur les sociétés – malgré un bénéfice de 315 milliards de dollars (222 milliards de livres sterling) l’année dernière.

L’entreprise a pu le faire car elle était fiscalement résidente des Bermudes.

Cette décision a été saluée dans de nombreux milieux, y compris par le chancelier britannique Rishi Sunak, qui a affirmé que l’accord rendrait le système fiscal mondial « adapté à l’ère numérique mondiale ».

Mais avant la réunion, l’Irlande a admis qu’elle avait “des réserves importantes” sur les propositions, qui ont été avancées par le président américain Joe Biden.

Leur principale préoccupation concernait le taux d’imposition minimum des sociétés, car l’Irlande – qui a un taux d’imposition de 12,5% – a l’un des plus bas au monde.

Cela a permis à des entreprises telles que Facebook et Google d’établir leur base d’opérations européenne en Irlande.

Si cela se poursuit, on craint en Irlande que les entreprises technologiques américaines Apple, Microsoft et Alphabet, société mère de Google, n’abandonnent Dublin et se dirigent ailleurs.

Une préoccupation majeure pour certains est que ces entreprises, rapporte le Telegraph, représentent directement environ un emploi sur huit dans l’économie.

Et le ministre irlandais des Finances Paschal Donohoe a admis que l’Irlande résisterait aux changements, en particulier s’ils ont un impact sur la capacité de la nation à saper ses rivaux.

S’exprimant en avril, M. Donohoe a fait valoir que les propositions pourraient voir l’Irlande perdre 20 % de ses recettes fiscales, et a ajouté qu’il ne soutiendrait qu’un accord qui autoriserait “une concurrence fiscale appropriée et acceptable”.

Il a admis avoir des réserves quant à leur taux minimum.

M. Donohoe a déclaré que l’Irlande viserait à conserver son taux d’imposition de 12,5%, car il a fait valoir que les petits pays doivent être autorisés à utiliser des taux moins élevés pour compenser les “avantages d’échelle”.

Il a ajouté : « Je pense que les petits pays, et l’Irlande est l’un d’entre eux, doivent pouvoir utiliser la politique fiscale comme un levier légitime pour compenser l’avantage réel, matériel et persistant dont bénéficient les grands pays.

Après la confirmation de l’accord, les entreprises technologiques ont répondu – y compris un porte-parole d’Amazon, qui a déclaré qu’un processus dirigé par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) « qui crée une solution multilatérale contribuera à apporter la stabilité au système fiscal international. “.

Ils ont ajouté : « L’accord du G7 marque un pas en avant bienvenu dans l’effort pour atteindre cet objectif.

L’OCDE est une « organisation économique intergouvernementale » qui compte 38 pays membres.

Son objectif est de promouvoir le commerce mondial et, plus récemment, a été à l’origine des travaux d’actualisation des règles fiscales mondiales.

Sir Nick Clegg, vice-président des affaires mondiales et des communications chez Facebook, a décrit le pacte comme un « premier pas important vers la certitude pour les entreprises et le renforcement de la confiance du public dans le système fiscal mondial ».

Un porte-parole de Google a déclaré: “Nous soutenons fermement le travail en cours pour mettre à jour les règles fiscales internationales. Nous espérons que les pays continueront à travailler ensemble pour garantir qu’un accord équilibré et durable sera bientôt finalisé.”