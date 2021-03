L’Irlande, dernier pays à suspendre le vaccin AstraZeneca COVID-19

DUBLIN (Reuters) – L’Irlande est devenue le dernier pays à cesser d’utiliser le vaccin COVID-19 d’AstraZeneca dimanche, suspendant temporairement le tir « par précaution » après des rapports de la Norvège faisant état d’une grave coagulation sanguine chez certains receveurs là-bas.

Trois agents de santé en Norvège qui avaient récemment reçu le vaccin AstraZeneca COVID-19 étaient traités à l’hôpital pour des saignements, des caillots sanguins et un faible nombre de plaquettes sanguines, ont annoncé samedi les autorités sanitaires.

Le Comité consultatif national de l’immunisation (NIAC) d’Irlande a recommandé le report temporaire en attendant la réception de plus d’informations de l’Agence européenne des médicaments (EMA) dans les prochains jours.

LE DANEMARK SUSPEND L’UTILISATION DU VACCIN COVID-19 D’ASTRAZENECA À LA SUITE DES RAPPORTS DE CULOTS SANGUINS

AstraZeneca a annoncé dimanche avoir mené une étude portant sur plus de 17 millions de personnes vaccinées dans l’Union européenne et au Royaume-Uni, qui n’avait montré aucune preuve d’un risque accru de caillots sanguins.

Le Danemark, la Norvège et l’Islande ont suspendu l’utilisation du vaccin pour des problèmes de coagulation, tandis que la Thaïlande est devenue le premier pays en dehors de l’Europe à le faire vendredi, retardant son déploiement d’AstraZeneca en raison des problèmes de sécurité en Europe.

La région nord du Piémont en Italie a annoncé dimanche qu’elle cesserait d’utiliser un lot de vaccins AstraZeneca après la mort d’un enseignant après sa vaccination samedi. L’Autriche a également cessé d’utiliser un lot particulier la semaine dernière.

L’EMA a déclaré vendredi qu’il n’y avait aucune indication que les événements aient été causés par la vaccination, un point de vue qui a été repris par l’Organisation mondiale de la santé.

« NOUS POUVONS SURREAGIR »

Les autorités irlandaises ont reçu des rapports de coagulation similaires à ceux observés en Europe la semaine dernière, mais rien d’aussi grave que les cas en Norvège, a déclaré le médecin-chef adjoint Ronan Glynn.

Glynn a déclaré que le fait que les cas norvégiens étaient liés à un groupe de quatre événements de coagulation inhabituels impliquant le cerveau chez les 30 à 40 ans soulevait le niveau de préoccupation le plus élevé.

Il a déclaré que l’une des raisons pour lesquelles l’Irlande avait agi maintenant était qu’elle devait administrer le vaccin AstraZeneca à des personnes du même âge souffrant de maladies sous-jacentes graves la semaine prochaine.

« Ce n’est peut-être rien, nous avons peut-être une réaction excessive et j’espère sincèrement que dans une semaine, nous aurons été accusés d’être trop prudents », a déclaré Glynn à la chaîne de télévision nationale RTE.

« J’espère que nous aurons des données pour nous rassurer dans quelques jours et que nous serons de nouveau opérationnels avec cela. »

Les vaccinations AstraZeneca représentent 20% des 590 000 vaccins administrés parmi les 4,9 millions d’Irlande, principalement aux travailleurs de la santé, après que son utilisation n’a pas été initialement recommandée pour les plus de 70 ans et la société a fourni beaucoup moins de vaccins à l’UE que prévu.

Il y a eu 4 534 décès liés au COVID-19 en Irlande. Le nombre de cas pour 100 000 habitants au cours des 14 derniers jours est tombé à 151, contre plus de 1 500 en janvier, bien que les responsables soient préoccupés par une légère augmentation du nombre de nouveaux cas ces derniers jours.

La vice-première ministre d’Irlande du Nord, Michelle O’Neill, a également fait part de ses préoccupations concernant la suspension d’AstraZeneca ailleurs. En réponse à la décision de l’Irlande, le régulateur britannique des médicaments a déclaré que, bien qu’il examinait de près les rapports, les preuves disponibles ne suggéraient pas que le vaccin soit la cause des caillots.

Comme le reste du Royaume-Uni, l’Irlande du Nord est beaucoup plus en avance dans son programme et a inoculé plus de 40% de la population adulte, en s’appuyant fortement sur le vaccin d’AstraZeneca.

Reportage de Padraic Halpin, édité par Bernadette Baum, Louise Heavens et Jane Merriman