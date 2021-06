L’Irlande du Nord atteint le cap des deux millions de vaccins

in

N

La campagne de vaccination contre le Covid-19 en Irlande du Nord a dépassé le cap des deux millions de jabs.

Le total comprend toutes les première et deuxième doses administrées dans la région.

Environ 80% de la population adulte a maintenant reçu son premier vaccin et près de 60% sont complètement vaccinés avec les deux doses.

La barre des deux millions a été franchie le jour même où une option de vaccination sans rendez-vous a été proposée pour la première fois.

LIRE LA SUITE

À partir de dimanche, les gens peuvent recevoir une première dose du vaccin Pfizer au centre de vaccination SSE de Belfast sans rendez-vous préalable.

Le ministre de la Santé, Robin Swann, a salué le cap des deux millions.

“Cela a été réalisé grâce à un travail immense dans l’ensemble de notre système de santé et de soins sociaux”, a-t-il déclaré.

« Je rends à nouveau hommage à toutes les personnes impliquées dans notre programme de vaccination.

«Je rends également hommage au bon sens du peuple d’Irlande du Nord – qui s’est manifesté en très grand nombre pour se protéger du virus.

« La campagne continue de faire vacciner autant de personnes complètement que possible le plus rapidement possible. Mon message à tous ceux qui se retiennent est simple : faites-le maintenant. »

Coronavirus – mer. 28 avril 2021 / PA Wire

M. Swann a ajouté : « La vaccination vous protège, elle protège les autres et nous aide à revenir à la normalité – à profiter de tant de choses qui n’étaient pas possibles pendant une grande partie des 18 derniers mois.

« La menace Covid-19 est toujours très présente, comme en témoigne la propagation de la variante Delta ces dernières semaines.

« Nos centres de vaccination à travers l’Irlande du Nord proposent désormais les premières doses de Pfizer à toute personne âgée de 18 ans et plus.

« Les initiatives d’adoption localisées se poursuivront également, notamment des installations de vaccination pop-up, mobiles et sans rendez-vous.

« Il est également essentiel que les gens reçoivent une deuxième dose du vaccin qu’ils ont reçu en premier.

“La vaccination complète avec les deux doses offre une protection importante contre la variante Delta.”

Le chiffre quotidien de vaccination rapporté dimanche s’élevait à 2 003 117 jabs.

261 autres cas confirmés de Covid-19 ont également été signalés dimanche en Irlande du Nord. Aucun autre décès n’a été signalé.