L’Irlande du Nord souffre d’une pénurie de clowns au milieu du verrouillage de COVID-19 .

Il peut sembler que la pandémie de COVID-19 a révélé de nombreux clowns, mais les cirques d’Irlande du Nord connaissent en fait une pénurie d’artistes qui n’est pas une question de rire, selon un expert.

David Duffy, copropriétaire du Duffy’s Circus en Irlande du Nord, a déclaré à la BBC que son entreprise avait un besoin urgent de clowns car de nombreux artistes de son cirque sont retournés dans leur pays d’origine après le verrouillage initial au printemps 2020.

Duffy’s Circus est fermé depuis plus de 500 jours en raison des blocages. D’autres pays voisins ayant rouvert beaucoup plus tôt au cours des derniers mois, de nombreux clowns sont retournés travailler ailleurs tandis que Duffy essaie d’organiser une nouvelle équipe en prévision de la réouverture du pays.

Maintenant, il fait appel à de nouvelles recrues locales pour essayer les grosses chaussures rouges.

« Parce que tous les cirques en Europe et en Angleterre sont opérationnels depuis six mois, cet énorme bassin d’artistes de l’UE est déjà de retour au travail et jusqu’à la semaine dernière, nous n’avons même pas pu obtenir de visas pour non -Les artistes et les artistes de l’UE », a déclaré Duffy à la BBC.

« C’est pourquoi nous essayons de contacter tous les membres de notre famille à la maison qui pensent qu’ils peuvent essayer. »

Duffy a déclaré que ses nouvelles recrues doivent être très «adaptables» et rapides, prendre des décisions alors qu’elles sont le centre d’attention de centaines de personnes.

« Quand vous entrez dans une piste de cirque et que 700 à 800 personnes vous regardent, quelle que soit votre humeur, vous devez éclairer cette piste de cirque », a-t-il déclaré.

« Un clown peut en fait être l’endroit le plus solitaire parce que vous y êtes seul et que vous devez être capable de lire votre public, en quelques minutes, vous devez pouvoir établir une relation avec eux et interagir et se nourrir d’eux.