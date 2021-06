Irlande du Nord : les syndicalistes manifestent contre les dispositions du Brexit

Hier, les sept économies les plus avancées de la planète ont conclu un accord qui verra d’énormes entreprises technologiques telles qu’Amazon et Google rembourser davantage d’impôts – dans le but de les empêcher d’éviter les paiements dans les pays où elles font fortune. A Londres, les ministres des Finances ont également conclu un pacte de principe sur un impôt minimum mondial sur les sociétés de 15 %, qui vise à garantir que les nations ne se sous-estiment pas les unes les autres. Parmi ceux qui sont les plus susceptibles d’être touchés figurent les géants du monde de la technologie, notamment Amazon, Google, Facebook et Apple.

La proposition fiscale a été longue à préparer et intervient juste après que des rapports aient montré qu’une filiale irlandaise de Microsoft n’avait payé aucun impôt sur les sociétés – malgré un bénéfice de 315 milliards de dollars (222 milliards de livres sterling) l’année dernière.

L’entreprise a pu le faire car elle était fiscalement résidente des Bermudes.

Cette décision a été saluée dans de nombreux milieux, y compris par le chancelier britannique Rishi Sunak, qui a affirmé que l’accord rendrait le système fiscal mondial « adapté à l’ère numérique mondiale ».

L’Irlande abrite certaines de ces riches entreprises et cite les entreprises américaines Apple, Microsoft et Alphabet, société mère de Google, parmi les entreprises qui ont fait de Dublin leur base européenne.

Ils sont attirés par le taux d’imposition de 12,5 % en Irlande, qui est l’un des plus bas au monde.

Si les plans visant à incorporer le taux minimum de 15 % se concrétisent, cela pourrait ouvrir la voie à ces entreprises pour décider de déplacer leurs activités hors de Dublin.

Les rapports montrent que ces entreprises représentent environ un emploi sur huit dans l’économie, note le Telegraph, et pourraient signifier que l’avenir de ces emplois est plongé dans le doute.

Avant la réunion de ce week-end, le ministre irlandais des Finances Paschal Donohoe a admis que l’Irlande résisterait aux changements, en particulier s’ils ont un impact sur la capacité du pays à saper ses rivaux.

S’exprimant en avril, M. Donohoe a fait valoir que les propositions pourraient voir l’Irlande perdre 20% de ses recettes fiscales, et a déclaré qu’il ne pouvait soutenir qu’un pacte qui verrait “une concurrence fiscale appropriée et acceptable”.

M. Donohoe a déclaré que l’Irlande viserait à conserver son taux d’imposition de 12,5%, car il a admis que les petits pays doivent être autorisés à utiliser des taux moins élevés pour compenser les “avantages d’échelle”.

Il a ajouté: “Je pense que les petits pays, et l’Irlande est l’un d’entre eux, doivent pouvoir utiliser la politique fiscale comme un levier légitime pour compenser l’avantage réel, matériel et persistant dont bénéficient les grands pays.”

Les propositions ont été avancées par le président américain Joe Biden, et après avoir remporté les élections en 2020, le chef de la politique fiscale de PwC Irlande, Peter Reilly, a discuté de l’objectif final des plans fiscaux.

Les plans sont dirigés par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), une “organisation économique intergouvernementale” qui compte 38 pays membres.

Son objectif est de promouvoir le commerce mondial et, plus récemment, a été à l’origine des travaux de mise à jour des règles fiscales mondiales.

M. Reilly a déclaré à CNBC que bien que l’OCDE prédise que les entreprises mondiales “vont payer plus d’impôts dans l’ensemble”, l’objectif du plan était de comprendre où “cette taxe tombe”.

Il a déclaré : « Bien que les nouvelles propositions auront certainement un impact sur l’Irlande, l’alternative, pas d’accord et d’action unilatérale, pourrait en effet avoir un impact plus important.

« Du point de vue de l’entreprise, même si les règles n’ont aucun impact sur la facture fiscale d’une entreprise, elles pourraient tout de même imposer un fardeau énorme d’un point de vue administratif.

“D’abord et avant tout, en tant que petite économie ouverte, l’Irlande sera toujours sensible à tout obstacle au commerce mondial et, en tant que telle, il semblerait qu’une approche multilatérale serait plus bénéfique.”

Sir Nick Clegg, vice-président des affaires mondiales et des communications chez Facebook, a décrit le pacte comme un « premier pas important vers la certitude pour les entreprises et le renforcement de la confiance du public dans le système fiscal mondial ».

Un porte-parole de Google a déclaré: “Nous soutenons fermement le travail en cours pour mettre à jour les règles fiscales internationales. Nous espérons que les pays continueront à travailler ensemble pour garantir qu’un accord équilibré et durable sera bientôt finalisé.”