L’Irlande panique à propos de l’impasse du Brexit alors que Dublin prépare une guerre commerciale avec l’UE | Politique | Nouvelles

Leo Varadkar, vice-Premier ministre irlandais, a déclaré qu’ils avaient commencé à se préparer aux résultats du Royaume-Uni déclenchant l’article 16 et à une éventuelle guerre commerciale entre Londres et Bruxelles.

Cela survient alors que l’UE attend la décision de Lord Frost sur si et comment le gouvernement britannique déclenchera l’article 16.

Le bloc a promis d’égaler l’ampleur de l’action du Royaume-Uni.

Cela, a déclaré M. Varadkar, reviendrait probablement à ce que l’UE suspende l’accord commercial conclu par Lord Frost en décembre dernier, ce qui, en fait, annulerait l’intégralité de l’accord sur le Brexit.

Cela fait écho aux propos du ministre irlandais des Affaires étrangères Simon Coveney, qui a déclaré la semaine dernière : « L’un dépend de l’autre.

« Si l’un est mis de côté, il y a un risque que l’autre soit également mis de côté par l’UE. »

LIRE LA SUITE : « Boris doit partir ! » Le PM sauvagement plongé dans la cote d’approbation et les conservateurs frappés par un avertissement électoral

M. Varadkar, qui, en tant que Taoiseach, a négocié le protocole d’Irlande du Nord avec Boris Johnson en octobre 2019, a déclaré à RTE News at One : « Si la Grande-Bretagne agissait de manière à démissionner du protocole, démissionner de l’accord de retrait, je pense l’Union européenne n’aurait d’autre choix que d’introduire ce que nous appelons des mesures de rééquilibrage pour y répondre.

« J’espère vraiment que la Grande-Bretagne ne s’engagera pas dans cette voie.

« Le Premier ministre Johnson a toujours parlé de vouloir que le Brexit soit fait.

« Le Brexit est en quelque sorte terminé, mais [this] le défait potentiellement et je ne pense pas que ce serait bon pour nous, pour la Grande-Bretagne, et je ne vois pas en quoi ce serait bon pour l’Irlande du Nord. »

M. Coveney a accusé la semaine dernière le Royaume-Uni de « demander délibérément ce qu’il sait qu’il ne peut pas obtenir » dans le but d’amener l’UE à réécrire le protocole.

Même si l’UE devrait signifier un préavis si elle suspendait l’accord commercial, M. Varadkar a confirmé qu’il y avait eu une sous-réunion du cabinet sur le Brexit lundi pour « essentiellement dépoussiérer et redémarrer nos préparatifs d’urgence en cas de difficultés ».

Alors que le déclenchement de l’article 16 n’aurait pas d’impact immédiat sur les exportateurs, les liens commerciaux du Royaume-Uni avec la France, l’Irlande, les pays du Benelux et même les États-Unis pourraient être considérablement endommagés.

On craint également que les pays de l’UE n’imposent des contrôles physiques à 100 % sur les camions entrant en provenance de Grande-Bretagne, provoquant un chaos de la circulation dans le Kent.

M. Varadkar a déclaré : Le protocole est largement soutenu par les gens d’affaires et la plupart des partis politiques d’Irlande du Nord.

« Je ne pense pas que quiconque veuille voir l’Union européenne suspendre l’accord de commerce et de coopération avec la Grande-Bretagne. »