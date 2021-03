L’Irlande recommencera l’administration du vaccin AstraZeneca COVID-19

Ronan Glynn a publié une déclaration ce soir pour recommander que le vaccin AstraZeneca COVID-19 soit réintroduit dans le programme de vaccination de l’Irlande.

À la suite d’un rapport de l’Agence norvégienne des médicaments faisant état de cas de coagulation graves et rares chez des patients ayant reçu le vaccin AstraZeneca COVID-19, le Comité consultatif national de l’immunisation (CANI) a recommandé le report temporaire de son utilisation.

La déclaration du Dr Glynn se lit comme suit:

«À ce jour, aucun rapport d’événement de coagulation grave associé à un faible taux de plaquettes n’a été reçu par la Health Products Regulatory Authority (HPRA) en Irlande.

« Plus de 117 000 doses de vaccin COVID-19 AstraZeneca ont été administrées en Irlande. »

L’Agence européenne des médicaments (EMA) a procédé à un examen urgent de tous les événements de coagulation sanguine survenant avec le vaccin COVID-19 AstraZeneca afin de déterminer s’il existe un risque potentiel pour la sécurité.

Depuis lors, il a publié un rapport préliminaire, concluant le 18 mars, que les avantages du vaccin COVID-19 AstraZeneca dans la lutte contre la menace du COVID-19 continuent de l’emporter sur le risque d’effets secondaires.

L’EMA a également conclu que le vaccin n’est pas associé à une augmentation du risque global de caillots sanguins chez ceux qui le reçoivent.

Glynn a poursuivi: «Le CANI a convoqué et examiné la déclaration de l’EMA concernant le vaccin COVID-19 AstraZeneca et, après discussion avec des représentants de la HPRA, du Centre national de coagulation et des homologues de l’UE, ont recommandé que l’administration du COVID-19 Le vaccin doit être recommencé.

« Sur la base des évaluations entreprises par l’EMA et le NIAC, et les recommandations de ce dernier, j’ai recommandé le redémarrage de ce programme de vaccin COVID-19. »

Le HSE va maintenant travailler pour recommencer l’administration du vaccin COVID-19 AstraZeneca.