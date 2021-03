L’Irlande suspend le vaccin AstraZeneca au milieu des rapports sur les caillots sanguins

LONDRES – Les responsables de la santé irlandais ont recommandé dimanche la suspension temporaire du vaccin AstraZeneca après des rapports de coagulation sanguine grave après des inoculations en Norvège.

Le Dr Ronan Glynn, médecin-chef adjoint de l’Irlande, a déclaré que la recommandation avait été faite après que l’agence norvégienne des médicaments a signalé quatre cas de coagulation sanguine chez des adultes après avoir reçu le vaccin AstraZeneca.

Il a déclaré que s’il n’y avait pas de lien concluant entre le vaccin et les cas, les responsables de la santé irlandais recommandent la suspension du déploiement du vaccin par mesure de précaution.

Les autorités danoises, norvégiennes et islandaises ont pris des mesures de précaution similaires. L’Organisation mondiale de la santé et le régulateur des médicaments de l’Union européenne ont déclaré plus tôt dans la semaine qu’il n’y avait aucun lien entre le jab et un risque accru de développer un caillot.

Le régulateur britannique des médicaments, la MHRA, a déclaré jeudi que «les rapports de caillots sanguins reçus jusqu’à présent ne sont pas supérieurs au nombre qui se serait produit naturellement dans la population vaccinée» et que «les preuves disponibles ne confirment pas que le vaccin en est la cause. «

Il a dit que les gens devraient toujours aller se faire vacciner contre le COVID-19 lorsqu’on leur a demandé de le faire.