L’irrépressible Sergi Canós en tête d’affiche de la victoire de Brentford

Il y a huit ans, un jeune ailier nommé Sergi Canós a quitté Barcelone pour l’Angleterre. Il a rejoint l’académie de Liverpool et a fait ses débuts seniors pour le club, lors de la dernière journée de la saison 2015/16 de Premier League. Canós a écrit ses noms dans les livres d’histoire maintenant, devenant le premier buteur de haut vol de Brentford en plus de 70 ans.

Sergi Canós soulève Brentford pour gagner

Longue attente pour la Premier League

Il a fallu 74 ans à Brentford pour revenir dans l’élite. Relégués au terme d’une saison torride 1946-47, leur dernier match de haut niveau était contre Arsenal. Comme il convient donc que leur retour soit également opposé à Arsenal. En 1947, ils ont perdu 1-0 contre Arsenal ; cette fois-ci, ils ont réussi une journée d’ouverture bouleversée.

Len Townsend a été le dernier joueur à marquer un but de premier plan pour Brentford. Sergi Canós est le suivant dans cette liste. Canós a rejoint Liverpool depuis Barcelone en tant que star passionnante que beaucoup espéraient faire partie de l’équipe première. Sa première expérience dans le football senior lui a été prêtée. L’Espagnol a passé la saison 2015-16 à Brentford, marquant sept fois en 38 apparitions en championnat.

Il a rejoint Norwich pour un transfert permanent en 2016, mais n’a pas réussi à faire son entrée dans l’équipe. Après avoir fait seulement nne apparitions, il est revenu à Brentford en janvier 2017. Il a lentement grandi en stature au club. Canós a été excellent la saison dernière. Opérant de l’une ou l’autre aile, il a marqué neuf buts et fourni neuf passes décisives alors que Brentford s’est qualifié pour les séries éliminatoires.

Objectif fantastique dans la performance fine

Canós a été invité à jouer dans un poste d’arrière droit plutôt inconnu. Le manager Thomas Frank a décidé d’aller avec un dos trois, donnant à Kristoffer Ajer ses débuts aux côtés des piliers Ethan Pinnock et Pontus Jansson. Il a réalisé une excellente performance, se liant bien avec ses coéquipiers et causant toutes sortes de problèmes à Arsenal. Il est à noter que son but est venu de l’aile gauche. Il a récupéré le ballon après qu’Ethan Pinnock ait repoussé un dégagement. Il a fait irruption dans la surface, a créé de l’espace et a décoché un tir menaçant devant Bernd Leno pour donner l’avantage aux Bees au stade communautaire de Brentford. C’était un but fantastique, et les fans de Brentford n’auraient pas pu rêver d’un meilleur premier match. Lorsque Christian Norgaard s’est dirigé dans leur deuxième, la foule a déliré.

Seule l’attente de 77 ans de Bradford City bat l’exil de Brentford de l’élite. Quelle façon d’annoncer leur retour ! Bryan Mbuemo était parfois injouable, dansant à travers la défense d’Arsenal où Pablo Mari a eu un choc et Ben White a souffert. Mbuemo a créé deux belles occasions, mais sa finition l’a laissé tomber à chaque fois. L’arrière central Pinnock était un artiste hors du commun, clôturant un voyage incroyable. Libéré par Milwall à 15 ans, il jouait dans le septième niveau du football anglais pas plus tard qu’en 2016.

La première Premier League 11 de Thomas Frank n’avait aucune expérience de haut vol parmi eux. Cependant, vous ne le sauriez pas d’après les buts qu’ils ont marqués. Leur mouvement et leur connexion ont énervé Arsenal et la victoire était méritée. Gardez un œil sur Canós et Brentford cette saison, ils pourraient en surprendre quelques-uns.

Photo principale

Intégrer à partir de .