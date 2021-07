L’irruption des femmes sur les bancs de Primera Iberdrola

14/07/2021 à 18:22 CEST

La Primera Iberdrola battra un autre record la saison prochaine. Avec la nomination d’Ana Junyent, ce seront six femmes qui s’entraîneront dans la catégorie la plus élevée. du beau sport. Et c’est que même si c’est ironique, l’élite du football féminin espagnol continue d’être dirigée principalement par des hommes.

La saison dernière, seules deux femmes ont commencé la campagne sur les bancs, Natalia Arroyo et Maria Pry. Le dernier a franchi une nouvelle étape avec Levante, qualifiant le club pour la Ligue des champions, bien qu’il ait annoncé cet été qu’il quittait l’équipe valencienne.

C’est en fin de saison que le record de quatre femmes sur le banc était déjà atteint. après l’arrivée d’Iturregi à l’Athletic et celle de Jenny Benítez au Sporting de Huelva.

Image de balise Natalia Arroyo

L’entraîneur de la Real Sociedad a repris les rênes de l’équipe la saison dernière, au cours de laquelle l’équipe a pris un excellent départ. Cependant, ils ont traversé des vicissitudes qui leur ont refusé la possibilité de se battre pour les places européennes. Cependant, fils ont terminé le championnat en cinquième position à seulement deux points de l’Atlético de Madrid. L’ancien entraîneur catalan fait maintenant face à un nouveau défi après avoir annoncé neuf victimes pour la campagne qui débutera en septembre.

Iraia Iturregi

Il a commencé à entraîner l’équipe à la mi-saison, et pourtant réussi à refaire surface une équipe qui n’a pas enchaîné une bonne séquence. Il a consolidé l’équipe au milieu des qualifications et a renversé les fantômes qui l’avaient hanté pendant une grande partie de la compétition. L’objectif pour l’année prochaine est plus grand, ils ne sont plus satisfaits de la position obtenue en juin, mais plutôt que l’objectif est de ramener l’équipe dans la partie la plus haute de la Primera Iberdrola.

Andrea Esteban

L’ancien footballeur fera ses débuts dans la Primera Iberdrola en tant qu’entraîneur après avoir apprécié la compétition en tant que footballeur pendant des années. Elle a été protagoniste à son époque en tant que joueuse à Valence et à Levante, et a même été appelée avec l’équipe nationale. Mais des blessures l’ont contraint à mettre fin à sa carrière prématurément. Cependant, àHora a l’opportunité de briller dans la compétition depuis les bancs.

Andrea est le deuxième entraîneur de Valence depuis un an et demi et le club lui a fait confiance pour faire le saut en équipe première. Après s’être battus pour la relégation au cours de la saison qui a précédé la pandémie, ils ont montré un niveau élevé la saison dernière. Et tout comme ce qui s’est passé dans Athletic avec Iraia, ilLes objectifs de Valence sont également plus élevés pour la campagne qui débutera en septembre.

Jenny Benítez

Personne ne connaît le Sporting comme Jenny Benítez. Et ça s’est montré. Si quelqu’un pouvait remplacer quelqu’un comme Antonio Toledo, c’était bien elle. Il a raccroché après onze ans de service dans l’équipe. Et quelques mois plus tard, il dirigeait déjà l’équipe dans l’élite.

Et il a réussi à assurer sa permanence dans un moment difficile, comme il l’a assuré à l’ancien entraîneur de l’équipe : “J’ai dit à Antonio Toledo que j’allais sauver l’équipe“, a-t-il expliqué dans Onda Cero. Et il en fut ainsi. Malgré le fait que les Andalous vivent la ligue à contre-courant -avec un budget très bas-, étant toujours de ceux qui se battent pour la permanence, ils continuent à survivre à une compétition qui exige de plus en plus de niveau.

Sara monforte

L’entraîneur de Villarreal est en grande partie à blâmer pour la promotion au premier Iberdrola. L’arrivée de Monforte a été transversale pour que le club entame une progression qui s’est matérialisée cette saison lors de l’atterrissage dans la Primera Iberdrola. Cependant, avec son arrivée, des changements graduels lui ont permis de faire le dernier saut cette saison. Et le club, loin de se conformer, renforce déjà la saison pour breveter la permanence. Nerea Pérez, Pamela Tajonar, Estefania Lima, Paola Soldevila, Ainoa Campo et Tere Morató ont déjà annoncé leur signature pour Villarreal. Un mélange d’ancienneté et de jeunesse qui pose les bases du projet.

Ana Junyent

Il arrive à Eibar après avoir dirigé Seagull pendant neuf saisons chez Reto Iberdrola. Là-bas, il a montré son potentiel malgré les difficultés financières qui vivent avec l’équipe car il n’a pas le soutien d’une équipe masculine. Tout comme Andrea Esteban Il est reconnu dans la division après militaire depuis près d’une décennie dans les rangs du Barcelona Football Club. Le défi qu’il doit relever avec Eibar est énorme. Le club a connu une fin de saison difficile, au cours de laquelle il a été au bord de la relégation.

L’objectif de Junyent est de consolider l’équipe dans le demi-tableau de la ligue. Juste elle, a affirmé il y a quelques années le fait que la première division féminine était dominée par les hommes : “Vous devez casser le toit de l’Iberdrola Pimera”, a-t-il lancé.