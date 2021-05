L’IRS a trouvé une nouvelle façon de s’attaquer aux utilisateurs de crypto américains.

Payer des taxes sur les crypto-monnaies est une chose sur laquelle l’IRS insiste depuis un certain temps. Cependant, de nombreuses personnes qui gagnent de l’argent grâce au crypto trading semblent toujours croire que la nature de la blockchain et de la technologie cryptographique pourrait suffire à les protéger. Beaucoup semblent également être convaincus que même si l’IRS a décidé de s’en prendre aux traders de crypto-monnaie qui ont évité les impôts, il ne les obtiendra probablement pas tous et que certains pourraient s’en tirer.

Cependant, la récente décision de justice a donné à l’administration fiscale américaine toute l’autorisation nécessaire pour commencer à rechercher des utilisateurs de crypto dans chaque État et s’assurer qu’ils respectent leurs quotas.

Qu’est-ce qui s’est passé?

L’ordonnance est venue du tribunal fédéral du nord de la Californie. Le tribunal a apparemment autorisé l’IRS à signifier une assignation appelée «John Doe» sur l’échange basé à San Francisco, Kraken. Essentiellement, l’assignation permet aux autorités de poursuivre des personnes même si elles ne connaissent pas leur nom, tant qu’il y a une possibilité qu’un crime se produise.

En outre, il semble que l’IRS recherche des informations sur les contribuables américains qui ont effectué au moins 20 000 $ de transactions entre les années 2016 et 2020. Une chose à noter, cependant, est que cela pourrait ne pas inclure les HODLers, qui ne vendent pas les pièces qu’ils ont achetées et donc ne pas faire de plus-values.

Ce n’est pas non plus la première fois que l’IRS reçoit ce type d’autorisation. Dans le Massachusetts, l’agence a reçu l’autorisation d’envoyer des assignations à comparaître de John Doe sur l’échange de crypto-monnaie local, Circle.

Étant donné que le marché de la cryptographie est aussi volatil qu’il l’est, l’IRS reconnaît que les contribuables peuvent faire un profit ou une perte sur la vente, et tout dépend du prix. Ainsi, ceux qui ont subi des pertes n’auront pas de dette à rembourser, tandis que ceux qui ont réalisé des bénéfices devront fournir une part du gâteau au gouvernement.

De toute évidence, cela est et sera assez compliqué à gérer et à calculer combien les commerçants doivent à l’IRS. Mais, il ne fait aucun doute que l’IRS viendra pour quiconque a réalisé un profit des crypto-monnaies et voudra sa part.