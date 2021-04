L’IRS dit de faire cette seule chose pour obtenir le plus grand remboursement d’impôt possible – .

Dans une année normale, une année où le pays ne faisait pas face aux conséquences catastrophiques sur la santé publique et les finances d’une pandémie mondiale, la saison des impôts se terminait déjà. Nous sommes maintenant une semaine après la date limite normale de production des déclarations de revenus fédérales du 15 avril, qui cette année a été prolongée jusqu’au 17 mai.

Cela signifie qu’il y a de fortes chances que certains d’entre vous n’aient toujours pas terminé votre déclaration de revenus fédérale dans le cadre de la période de production prolongée cette année – et si cela vous inclut, vous voudrez consulter certains des conseils. ci-dessous qui viennent directement de l’IRS, qui vient de révéler certaines des choses que vous pouvez faire pour vous assurer d’obtenir tout remboursement qui vous est dû en temps opportun.

Les principaux facteurs qui retardent les contribuables à obtenir des remboursements sont les types de fautes de frappe et d’autres erreurs simples sur le formulaire que vous pouvez probablement imaginer sont assez courantes. Passons en revue quelques-uns que l’IRS vient de rappeler à tout le monde de faire attention, en commençant par la façon dont vous déposez.

«Le dépôt électronique, que ce soit via IRS Free File ou d’autres fournisseurs de services de fichiers électroniques, est un excellent moyen de réduire les risques de nombreuses erreurs de déclaration de revenus et de maximiser les déductions pour réduire les impôts dus en même temps», explique l’IRS dans son annonce. «Le logiciel fiscal applique automatiquement les dernières lois fiscales, vérifie les crédits ou déductions disponibles, effectue les calculs et demande aux contribuables toutes les informations requises.» En effet, c’est probablement la meilleure décision que vous puissiez faire si vous cherchez à réduire les risques d’erreurs et à maximiser la rapidité avec laquelle vous vous rembourserez.

Cela devrait aller de soi, mais selon l’IRS, vous seriez surpris du nombre de personnes qui gâchent cette partie suivante et réduisent ainsi leurs chances d’obtenir un remboursement rapide et complet. Rassemblez tous vos documents de revenu avant de préparer votre déclaration de revenus et assurez-vous de déclarer tous les revenus que vous avez gagnés au cours de la dernière année. Aussi, selon l’IRS: «Entrez chaque numéro de sécurité sociale (SSN) et le nom de l’individu sur une déclaration de revenus exactement comme imprimé sur la carte de sécurité sociale. Les personnes doivent généralement indiquer dans leur déclaration de revenus des particuliers le SSN de toute personne qu’elles déclarent être une personne à charge. Si une personne à charge ou un conjoint n’a pas et n’est pas éligible pour obtenir un SSN, indiquez le numéro d’identification fiscale individuel (ITIN) au lieu d’un SSN. »

Quelques autres points importants: n’oubliez pas de signer et de dater votre retour. Et il y a aussi une question sur la monnaie virtuelle à laquelle vous devrez répondre cette année, pour ceux d’entre vous qui se sont plongés dans la crypto, le Bitcoin, etc.

Selon l’IRS: «Le formulaire 2020 1040 demande si à tout moment en 2020, une personne a reçu, vendu, envoyé, échangé ou autrement acquis un intérêt financier dans une monnaie virtuelle. Si les seules transactions d’un contribuable impliquant de la monnaie virtuelle en 2020 étaient des achats de monnaie virtuelle, il n’est pas tenu de répondre «oui» à la question. »

