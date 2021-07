L’IRS envoie près de 4 millions de remboursements cette semaine • .

in

Cette semaine était déjà remplie d’actualités liées aux contrôles de relance, avant que l’IRS n’aille de l’avant et décide d’ajouter quelque chose de plus en plus de tout cela. L’agence fiscale a annoncé mardi que près de 4 millions de remboursements d’impôts de l’IRS étaient envoyés cette semaine – des ajustements, devrions-nous ajouter, qui sont en partie liés à la législation fédérale de relance de 1,9 billion de dollars de mars.

Que se passe-t-il exactement ? Normalement, lorsqu’une personne touche des allocations de chômage, l’IRS compte cela comme un revenu imposable l’année suivante. Cependant, la législation de relance qui a financé une nouvelle série de contrôles de relance comprenait également une disposition excluant une partie des revenus de chômage des personnes de l’année dernière à des fins fiscales. Ce qui était une bonne nouvelle. À l’exception des personnes qui avaient déjà produit leur déclaration de revenus fédérale plus tôt. Avant mars, pour être plus précis, c’est-à-dire quand la loi avec cette disposition est entrée en vigueur.

Plus de remboursements d’impôts IRS à venir

L’IRS est depuis revenu en arrière et a recalculé les rendements affectés, pour tenir compte de la disposition de la loi de relance. L’annonce de cette semaine reflète le fait que l’IRS a également commencé à envoyer des remboursements le cas échéant.

Quelques points importants sur tout cela à savoir :

L’IRS dit que « les contribuables recevront généralement des lettres de l’IRS dans les 30 jours suivant l’ajustement, les informant du type d’ajustement effectué (comme le remboursement, le paiement du paiement de la dette de l’IRS ou la compensation de paiement pour d’autres dettes autorisées) et le montant de l’ajustement.

En outre, les remboursements peuvent se présenter sous l’un des deux formats. Soit sous forme de dépôt direct sur un compte bancaire, soit sous forme de chèque papier. Le dépôt direct de ces remboursements d’impôts de l’IRS a commencé le 14 juillet. Les remboursements par chèque papier commenceront le 16 juillet. De plus, l’agence fiscale indique que d’autres remboursements de ce type arriveront tout au long de l’été.

Plus de chèques

Comme nous l’avons dit, ce n’est qu’une raison de plus pour laquelle nous sommes au milieu d’une grosse semaine pour l’IRS. Qui, jeudi, se lancera également dans une nouvelle série de distributions de chèques de relance (dont vous pouvez en savoir plus via notre couverture précédente ici).

Pour récapituler rapidement, environ 36 millions de familles sont éligibles pour recevoir ces nouveaux paiements de relance. Le montant du paiement que chaque famille recevra dépendra du nombre et de l’âge des enfants qui vivent dans leur ménage. Et il y aura six chèques en tout, à commencer par ce premier daté du 15 juillet.

Les cinq chèques suivants arriveront une fois par mois, jusqu’en décembre, sous forme de chèques papier ou de dépôts directs sur des comptes bancaires. En outre, l’IRS a fixé le 15 de chaque mois comme date de paiement. Le mois d’août étant la seule exception, puisque le 15 tombe un dimanche le mois prochain. Ainsi, le chèque du mois prochain arrivera le vendredi 13 août.

