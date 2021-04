L’IRS est autorisé à accéder aux informations sur les traders cryptographiques de Circle pour attraper des tricheurs fiscaux

Un tribunal fédéral américain a autorisé l’Internal Revenue Service, ou IRS, à signifier une convocation de John Doe à la société de technologie financière Circle afin d’obtenir toutes les informations sur les contribuables américains qui ont échangé au moins 20000 USD d’actifs cryptographiques sur ses plates-formes entre 2016 et 2020.

La convocation s’appliquera à Circle Internet Financial Inc., y compris à tous les «prédécesseurs, filiales, divisions et sociétés affiliées, y compris Poloniex LLC».

Selon l’annonce du ministère de la Justice, le juge Richard Stearns a conclu qu’il existe «des motifs raisonnables de croire que les utilisateurs de crypto-monnaie n’ont peut-être pas respecté les lois fiscales fédérales».

Le document note également que l’IRS «n’allègue pas que Circle a commis des actes répréhensibles dans le cadre de ses activités d’échange de devises numériques», ajoutant:

«La convocation vise à obtenir des informations relatives à« l’enquête de l’IRS sur un groupe ou une catégorie de personnes vérifiables »que l’IRS a des motifs raisonnables de croire« a pu ne pas se conformer à toute disposition de toute législation fiscale interne ».»

Un représentant du Circle a déclaré à Law360: «Nous examinons [the summons], et bien sûr espérer travailler en collaboration avec l’IRS pour répondre à l’ordonnance du tribunal. «

Le procureur général David Hubbert de la division fiscale du ministère de la Justice a déclaré: «Ceux qui effectuent des transactions avec la crypto-monnaie doivent respecter leurs obligations fiscales comme tout autre contribuable. Le ministère de la Justice continuera de travailler avec l’IRS pour s’assurer que les propriétaires de crypto-monnaie paient leur juste part d’impôts. »

Circle a été fondée en octobre 2013 par Jeremy Allaire et Sean Neville, la société lançant l’année suivante un portefeuille Bitcoin qui deviendra plus tard son application de paiement cryptographique, Circle Pay. En 2018, Circle a lancé USD Coin en partenariat avec Coinbase, qui est désormais le deuxième plus grand stablecoin par capitalisation boursière.

Circle a acheté le populaire échange d’actifs numériques Poloniex en 2018, mais a annoncé que Poloniex se transformerait en une nouvelle société soutenue par un groupe d’investissement lié à Justin Sun de Tron l’année suivante.