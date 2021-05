L’IRS est autorisé à obtenir des enregistrements de Kraken pour les contribuables américains effectuant au moins k en crypto

Kraken

L’IRS est autorisé à obtenir des enregistrements de Kraken pour les contribuables américains effectuant au moins 20 000 USD en crypto

Cette approbation de convocation est une «étape importante» pour s’assurer que les propriétaires de crypto respectent les lois fiscales, a déclaré le procureur général adjoint par intérim.

Un tribunal fédéral du district nord de la Californie a autorisé l’Internal Revenue Service (IRS) à signifier une convocation de John Doe sur l’échange de crypto-monnaie Kraken, cherchant des informations sur les contribuables américains qui ont utilisé la crypto, a déclaré le ministère de la Justice.

L’IRS recherche des informations sur les contribuables qui ont effectué au moins 20000 USD de transactions cryptographiques entre 2016 et 2020.

Selon l’ordonnance du tribunal, l’assignation vise à obtenir des informations relatives à «l’enquête de l’IRS sur un groupe ou une catégorie de personnes vérifiables» que l’agence a déclaré avoir une base raisonnable de croire qu’elle aurait pu ne pas se conformer à ses lois.

L’IRS a ordonné à Kraken de leur fournir des enregistrements identifiant ces contribuables américains ainsi que d’autres documents relatifs à leurs transactions cryptographiques.

«La collecte des informations dans la convocation approuvée aujourd’hui est une étape importante pour garantir que les propriétaires de crypto-monnaie respectent les lois fiscales», a déclaré le procureur général adjoint par intérim David A. Hubbert de la division fiscale du ministère de la Justice. «Ceux qui effectuent des transactions avec la crypto-monnaie doivent respecter leurs obligations fiscales comme tout autre contribuable.»

La déclaration officielle du DOJ poursuit en notant que, étant donné que les transactions sur les actifs numériques peuvent être difficiles à retracer et ont également un aspect intrinsèquement pseudo-anonyme, «les contribuables peuvent les utiliser pour cacher le revenu imposable à l’IRS.»

Le 1er avril 2021, IRS a également reçu l’ordre de signifier une convocation similaire à John Doe sur Circle.

«Il n’y a aucune excuse pour que les contribuables continuent de ne pas déclarer les revenus gagnés et les impôts dus sur les transactions en monnaie virtuelle», a déclaré le commissaire de l’IRS Chuck Rettig. Cette convocation, selon lui, les aidera à découvrir ceux qui «essaient de contourner le signalement et d’éviter de payer leur juste part».

Cependant, le DOJ n’allègue pas que Kraken a commis un acte répréhensible, a précisé l’agence.

