Juridique & Réglementaire

L’IRS exhorte le Congrès à appliquer une conformité cryptographique plus stricte et à lutter contre l’évasion fiscale

L’Internal Revenue Service (IRS) des États-Unis est déterminé à prendre des mesures pour réprimer les marchés et les transactions de crypto-monnaie, car il a appelé les législateurs à lutter contre l’évasion fiscale.

L’IRS veut un financement de 32 millions de dollars pour poursuivre l’évasion fiscale

L’IRS a également besoin d’un financement à hauteur de 32 millions de dollars pour poursuivre l’évasion fiscale des crypto-monnaies.

Les 32,3 millions de dollars recherchés par l’agence fiscale font partie d’une demande de budget beaucoup plus importante de 13,2 milliards de dollars pour l’exercice 2022, comme indiqué dans le rapport et le plan de justification et de performance annuels du Congrès.

Selon le rapport, le financement serait utilisé pour employer des entrepreneurs spécialisés pour stimuler les efforts internes de l’IRS. Les entreprises qui peuvent aider le régulateur fiscal dans son application de l’évasion fiscale basée sur la cryptographie seraient embauchées avec les fonds.

Lors de l’audience du Sénat sur le budget de l’exercice 2022 de l’IRS, le chef de l’IRS, Charles Rettig, a déclaré que l’agence avait besoin d’un mandat clair du Congrès pour réglementer la cryptographie.

Il a ajouté que l’agence doit collecter des informations sur les transferts de crypto-monnaie évalués à plus de 10 000 $ qui ne sont en grande partie pas signalés.

« L’autorité pour nous de collecter ces informations est essentielle. La capitalisation boursière la plus récente dans ce monde – dans le monde de la cryptographie – a dépassé les 2 000 milliards de dollars et plus de 8 600 échanges dans le monde, et par conception, la plupart des monnaies virtuelles crypto sont conçues pour rester hors de l’écran radar, nous serons donc mis au défi.

L’administration Joe Biden a ciblé les marchés volatils des crypto-actifs pour le recouvrement de l’impôt sur les gains en capital, ainsi que la répression de l’utilisation illégale des monnaies numériques et des pirates.

L’administration a inclus plusieurs nouvelles exigences en matière de rapports cryptographiques dans une proposition de revenus récemment présentée.

L’un d’eux est que les transferts de crypto-monnaie de 10 000 $ ou plus seraient désormais signalés à l’IRS, tout comme les banques déclarent les transferts d’espèces de ce montant et les courtiers doivent déclarer les transactions sur titres à l’IRS. Le changement proposé commencerait en 2023.

L’intérêt croissant des États-Unis pour la fiscalité cryptographique

L’intérêt des États-Unis pour les transactions de crypto-monnaie augmente. Le mois dernier, le département du Trésor américain a publié une déclaration révélant que le gouvernement envisage de proposer des sanctions plus sévères pour ceux qui se soustraient à leurs obligations fiscales.

Selon les estimations du Trésor, la différence entre les impôts dus au gouvernement américain et ceux payés s’élevait à près de 600 milliards de dollars en 2019.

Cette vague de réglementation accrue bouleverse les investisseurs en crypto-monnaie qui ne sont pas d’accord avec les nouvelles règles de paiement des impôts.

Joshua Jarrett, un investisseur en crypto-monnaie, a déposé une plainte contre l’IRS, affirmant que l’imposition des jetons nouvellement créés en tant que revenu contredit la loi fiscale américaine.

Selon Jarrett, les jetons de crypto-monnaie peuvent être un revenu puis imposés lorsqu’ils sont reçus à titre de paiement ou de compensation, mais les jetons nouvellement créés ne sont pas censés être imposés tant qu’ils ne sont pas vendus.

Jimmy Aki

Jimmy suit le développement de la blockchain depuis plusieurs années, et il est optimiste quant à son potentiel de démocratisation du système financier. Lorsqu’il n’est pas immergé dans les événements quotidiens de la scène crypto, il peut être trouvé en train de regarder des rediffusions légales ou d’essayer de battre son meilleur score au Scrabble.