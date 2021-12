L’IRS vient de partager une importante mise à jour du contrôle de relance

En ce qui concerne les nouveaux paiements de relance, c’est désormais un jeu d’attente pour des millions d’Américains. Ils attendent de voir ce qui se passera en janvier, car l’administration Biden n’a pas encore trouvé de voie législative qui obtiendra l’approbation complète du Congrès pour son nouveau plan de contrôle de relance. Il s’agirait de la législation présidentielle Build Back Better de près de 2 000 milliards de dollars, qui finance 12 mois supplémentaires de paiements de crédit d’impôt pour enfants (entre autres). Pendant que tout le monde attend, cependant, l’IRS vient également de publier une importante mise à jour du contrôle de relance.

Il s’agit de détails importants que les gens doivent connaître à propos de 2022 s’ils reçoivent des paiements de crédit d’impôt pour enfants cette année. Et nous avons tous les détails ci-dessous.

Tout le monde mérite un contrôle de relance si vous avez des enfants ou non…. Nous avons faim et nous luttons, nous voulons notre argent maintenant @POTUS – Juste ta sympathique Latina communiste 🇵🇷🇨🇺 (@Eangel4285) 13 décembre 2021

donc si tout le monde a intimidé Biden pour qu’il prolonge les paiements des prêts étudiants et envoie gratuitement des tests Covid à domicile, il est certainement possible de l’intimider pour qu’il nous donne un autre chèque de relance – meggnog 🎄 (@maybeimmegan) 22 décembre 2021

Que de nouvelles mesures soient prises ou non pour les contrôles de relance en 2022, il y a un avantage qui est déjà prévu pour l’année prochaine. Et si vous receviez des paiements de crédit d’impôt pour enfants cette année ? Vous êtes déjà assuré de recevoir celui-ci.

C’est un crédit d’impôt que vous pouvez demander lorsque vous produisez votre déclaration fédérale en 2022. Le montant du crédit que vous réclamez sera égal au montant total que les chèques du crédit d’impôt pour enfants vous ont donné cette année.

Et cela conduit à ce qu’il y a dans cette nouvelle mise à jour du contrôle de relance de l’IRS. Selon une nouvelle communication de l’agence fiscale, elle commence à envoyer des « lettres d’information ». Plus précisément, aux personnes qui ont obtenu le crédit d’impôt pour enfants cette année. Ainsi qu’une lettre aux destinataires plus tôt cette année du troisième chèque de relance (généralement pour 1 400 $).

Gardez un œil sur votre courrier

Cette deuxième lettre sort début janvier. Quant aux bénéficiaires du crédit d’impôt pour enfants, leur lettre « inclura le montant total des paiements anticipés du crédit d’impôt pour enfants que les contribuables ont reçus en 2021 et le nombre d’enfants admissibles utilisé pour calculer les paiements anticipés… Les familles qui ont reçu des paiements anticipés devront produire une déclaration 2021 déclaration de revenus et comparer les versements anticipés du Crédit d’Impôt pour Enfants qu’ils ont reçus en 2021 avec le montant du Crédit d’Impôt pour Enfants qu’ils peuvent correctement réclamer dans leur déclaration de revenus de 2021.

« La lettre contient des informations importantes qui peuvent faciliter la préparation de leurs déclarations de revenus. Les personnes qui ont reçu les paiements anticipés de la CTC peuvent également vérifier le montant de leurs paiements en utilisant le portail de mise à jour de la CTC disponible sur IRS.gov.

Qu’en est-il des familles admissibles qui n’ont reçu aucun paiement anticipé du crédit d’impôt pour enfants cette année? Ils peuvent demander le montant total du crédit d’impôt pour enfants dans leur déclaration de revenus fédérale de 2021 lorsqu’ils produiront en 2022.

L’intégralité de l’annonce de l’IRS vaut la peine d’être lue, et elle est disponible ici. En attendant, vous pouvez également vous renseigner sur certaines de nos récentes couvertures de contrôle de relance via les liens de publication ci-dessous :