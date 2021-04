L’IRS vient d’envoyer 2 millions de nouveaux chèques de relance – en avez-vous un? – .

Croyez-le ou non, la législation de secours contre les coronavirus de 1,9 billion de dollars que le président Biden a promulguée début mars aura des ramifications qui continueront de se faire sentir à peu près pour le reste de cette année.

Si vous avez attrapé notre message de vendredi dans ce sens, par exemple, vous savez que quelque chose d’encore mieux qu’un chèque de relance ponctuel de 1400 $ arrivera bientôt. À partir de juillet, une extension du crédit d’impôt fédéral pour enfants rendue possible par le projet de loi de relance de Biden signifie que les familles vont commencer à recevoir des chèques de relance totalisant jusqu’à 3600 $ au cours d’une année pour chaque enfant éligible. Ces paiements sont une sorte de chèque de relance, même s’ils ne sont pas conçus comme tels. Les vérifications de relance réelles que la loi a rendues possibles étaient généralement de 1400 $, et bien qu’elles représentent le troisième et le plus probable dernier paiement direct d’urgence au peuple américain de ce type à la suite de la pandémie de coronavirus, le gouvernement n’a en fait pas fini de les pousser. les paiements à tous ceux qui y ont droit.

Comme vous pouvez l’imaginer, il s’agit d’une tâche ardue impliquant un système de distribution complexe qui nécessite d’identifier les bénéficiaires éligibles, puis de repousser les vagues de paiements le plus rapidement possible. Dans ce sens, l’IRS dit qu’il vient d’envoyer un sixième lot de paiements découlant de la facture de secours de 1,9 billion de dollars, ces paiements totalisant près de 2 millions de chèques supplémentaires. Cette annonce, selon l’agence fiscale, «porte le total décaissé jusqu’à présent à environ 161 millions de paiements, pour une valeur totale de plus de 379 milliards de dollars, depuis que ces paiements ont commencé à être distribués aux Américains par lots comme annoncé le 12 mars.»

Les cinq lots précédents de chèques de relance découlant du projet de loi de secours ont été envoyés par vagues les 2 avril, 9 avril, 12 mars, 19 mars et 29 mars. Parmi les faits rapides à connaître sur cette dernière série de chèques de relance de 1 400 $ :

Les près de 2 millions de chèques de ce nouveau lot de paiements sont évalués collectivement à près de 3,4 milliards de dollars. Près de 700 000 paiements, d’une valeur de plus de 1,3 milliard de dollars, ont été versés à des personnes éligibles pour lesquelles l’IRS n’avait auparavant aucune information pour émettre un chèque de relance, mais qui ont récemment déposé une déclaration de revenus fédérale. Ce lot comprend également des paiements supplémentaires continus supplémentaires pour les personnes qui plus tôt cette année ont reçu des paiements en fonction de leurs déclarations de revenus de 2019, mais qui sont admissibles à un paiement nouveau ou plus important en fonction de leurs déclarations de revenus 2020 récemment traitées. Ce lot comprenait près de 700 000 de ces paiements «plus-up», d’une valeur de près de 1,2 milliard de dollars, et nous avons expliqué plus en détail ce que ces soi-disant paiements plus-up sont dans cet article précédent. 600 000 autres paiements sont allés aux bénéficiaires de la sécurité sociale et aux bénéficiaires du revenu de sécurité supplémentaire, y compris ceux dont l’adresse est à l’étranger. Dans l’ensemble, ce sixième lot de paiements contient environ 900 000 paiements par dépôt direct, d’une valeur de 1,5 milliard de dollars, et près de 1,1 million de paiements par chèque papier, d’une valeur de près de 1,8 milliard de dollars.

Pour voir si vous avez un nouveau chèque de relance sur le chemin, consultez l’outil «Get My Payment» de l’IRS.

