L’IRS vous doit peut-être de l’argent, mais vous n’avez que jusqu’à lundi pour collecter – .

Pour le moment, il ne fait aucun doute que des millions de contribuables se précipitent pour terminer leurs déclarations de revenus fédérales 2020 et les envoyer par la poste ou par voie électronique avant la date limite de production imminente de lundi.

La date limite normale d’avril a été repoussée cette année au 17 mai, en raison des circonstances extraordinaires persistantes entourant la pandémie de coronavirus. Et à peine l’IRS finira-t-il les impôts de cette année que l’agence devra rapidement passer à des développements plus liés au COVID, tels que les chèques de relance mensuels imminents qu’elle enverra aux familles dans le cadre de l’extension de la loi de relance de mars du gouvernement fédéral. crédit d’impôt pour enfants. Au-delà de tout cela, il y a une autre mise à jour importante de l’IRS dont vous devriez être au courant, si vous ne l’êtes pas déjà: plus d’un million d’Américains ont des remboursements d’impôts non réclamés, dont certains vont bientôt expirer.

Le problème ici est les remboursements d’impôts non réclamés dus aux Américains qui n’ont pas produit de déclaration de revenus (si vous étiez censé avoir reçu un remboursement au cours d’une année d’imposition donnée, il n’y a généralement pas de sanction de l’IRS si vous n’avez pas produit de déclaration de revenus. revenir).

Selon l’IRS: des remboursements d’impôt sur le revenu non réclamés pour 2017 d’une valeur de plus de 1,3 milliard de dollars attendent d’être réclamés auprès d’environ 1,3 million de contribuables qui n’ont pas produit de déclaration de revenus fédérale 2017 formulaire 1040. «L’IRS veut aider les contribuables qui doivent rembourser mais qui n’ont pas encore déposé leurs déclarations de revenus pour 2017», a déclaré le commissaire de l’IRS Chuck Rettig dans une annonce concernant ces remboursements. «Le temps presse pour ces contribuables. Il n’y a qu’une fenêtre de trois ans pour demander ces remboursements, et la fenêtre se ferme le 17 mai. Nous voulons aider les gens à obtenir ces remboursements, mais ils devront produire rapidement une déclaration de revenus pour 2017. »

Avez-vous compris cela, ceux d’entre vous qui n’ont pas produit de déclaration de revenus pour 2017? Si vous étiez censé avoir obtenu un remboursement d’impôt pour l’année d’imposition 2017, il est sur le point de disparaître définitivement si vous ne demandez pas cet argent – et la façon dont vous prétendez que cet argent est de produire une déclaration de revenus. Au cas où vous ne le sauriez pas, les déclarations de revenus qui ne sont pas réclamées dans un délai de trois ans deviennent la propriété du Trésor américain.

Quelques faits supplémentaires sur ces remboursements d’impôts non réclamés:

L’IRS dit qu’il estime «le point médian des remboursements potentiels pour 2017 à 865 $, c’est-à-dire que la moitié des remboursements sont supérieurs à 865 $ et l’autre moitié sont inférieurs». Il est également important de noter que l’IRS dit que les contribuables qui demandent un remboursement d’impôt pour 2017 peuvent constater que leurs chèques sont retenus s’ils n’ont pas produit de déclaration de revenus pour 2018 et 2019. En outre, l’IRS indique que «le remboursement sera appliqué à tous les montants encore dus à l’IRS ou à une agence fiscale de l’État et peut être utilisé pour compenser les pensions alimentaires pour enfants impayées ou les dettes fédérales en souffrance, telles que les prêts étudiants.»

