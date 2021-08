Lisa Armstrong profite d’un rendez-vous amoureux avec son petit ami et Denise Van Outen .

Lisa Armstrong et James Green ont rencontré Denise Van Outen après le spectacle (Photo: Splash)

Lisa Armstrong avait l’air heureuse et détendue alors qu’elle et son petit ami James Green profitaient d’une soirée amusante pour regarder sa copine Denise Van Outen au cabaret ce week-end.

La maquilleuse Strictly Come Dancing, 44 ans, a été vue en train de discuter avec James, 38 ans, et Denise, 47 ans, dans un stand du Proud Cabaret après sa performance sur scène.

La table du groupe était remplie d’une gamme de cocktails ainsi que de bouteilles de bière, de champagne et de vin, ainsi qu’une quantité industrielle de rouleau bleu derrière leur stand en cas de déversement.

Lisa et James ont semblé captivés par les performances alors que les lumières se sont éteintes, avant de partager un rire avec Denise après sa sortie de scène.

Partageant des photos de la nuit sur les réseaux sociaux, Lisa a écrit : « Rendez-vous nocturne…. Merci beaucoup @vanouten_denise de nous avoir invités nous avons passé la meilleure soirée @proudcabaret Un si bon spectacle !! Xx’

Denise a répondu : ‘J’ai adoré vous voir tous les deux ! Au moins, nous savons maintenant qui est Tyga. #downwiththekids.’

Le groupe riait bien ensemble (Photo: SplashNews.com)



Lisa et James ont été captivés par les artistes (Photo: SplashNews.com)



Tous les déversements ont été pris en charge avec des quantités industrielles de rouleaux bleus derrière leur stand (Photo: SplashNews.com)

Leur soirée survient quelques semaines seulement après que l’ex de Lisa, Ant McPartlin, 45 ans, a épousé son ancienne assistante médicale Anne-Marie Corbett, 43 ans, lors d’une cérémonie de mariage élégante devant une foule de leurs amis célèbres.

Au cours de son discours, Ant avait crédité Anne-Marie de lui avoir “sauvé la vie” et de l’avoir aidé après avoir écrasé sa voiture alors qu’il dépassait la limite d’alcool au volant en avril 2018.

Ant McPartlin a épousé Anne-Marie Corbett début août (Photo: PA)

Lisa, quant à elle, est amoureuse de James depuis début 2020 après sa séparation de sa femme Kirsty, le couple étant devenu public en août de la même année.

Ant et Lisa étaient ensemble depuis 23 ans et mariés depuis 12 ans lorsqu’ils ont confirmé leur séparation en 2018, leur divorce étant finalement finalisé en avril 2020.

Le couple aurait convenu de la garde partagée de leur chien bien-aimé dans le cadre de l’accord de divorce, Lisa et James ayant été vus le promener en même temps que Ant s’est marié.

