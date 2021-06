Lisa Banes, actrice de “Gone Girl”, décède après avoir été écrasée – Las Noticias de Chihuahua – Intrelíneas

L’actrice de “Gone Girl”, Lisa Banes, est décédée 10 jours après avoir été heurtée par un conducteur avec délit de fuite à New York, a annoncé la police.

Banes, 65 ans, qui a été heurté par un scooter ou une moto alors qu’il traversait une rue le 4 juin, est décédé lundi à l’hôpital Mount Sinai Morningside, a déclaré un porte-parole du département de police. Le chauffeur ne s’est pas arrêté, ont indiqué les autorités.

Banes est apparu dans de nombreuses séries et films, dont « Gone Girl » en 2014 et « Cocktail » (« Cocktail ») avec Tom Cruise en 1988. À la télévision, il a joué des rôles dans « Nashville », « Madam Secretary », « Masters of Sex » et “NCIS”.

Il fait aussi régulièrement du théâtre. À Broadway, il est apparu dans la pièce « Rumors » de Neil Simon en 1988, dans la comédie musicale « High Society » en 1998, et dans la pièce « Present Laughter » de Noel Coward en 2010.

Son manager, David Williams, a déclaré que Banes avait été battue alors qu’elle traversait Amsterdam Avenue alors qu’elle se rendait à la Juilliard School, son alma mater.

Banes vivait à Los Angeles et était marié à Kathryn Kranhold, une journaliste collaboratrice du Center for Public Integrity.

Des amis et collègues ont déploré son départ sur Twitter mardi.

“Juste cassé”, a tweeté la chanteuse Jill Sobule.

«Lisa Banes était magnifique, drôle et au grand cœur; m’a toujours aidé dans les moments difficiles. Elle était très aimée de beaucoup ».

L’acteur Seth McFarlane a déclaré qu’il était profondément attristé par la mort de Banes, avec qui il a travaillé sur sa série télévisée “The Orville”.

“Sa présence sur scène, son magnétisme, ses compétences et son talent n’avaient d’égal que sa gentillesse et sa douceur inébranlables envers nous tous”, a tweeté McFarlane.

La police n’a procédé à aucune arrestation dans le cadre de cette affaire.