Lisa Banes, actrice de “Gone Girl”, décède après avoir été écrasée par un skateboard électrique

. – L’actrice Lisa Banes, 65 ans, est décédée lundi des suites de blessures subies lorsqu’elle a été heurtée par un skateboard électrique à New York plus tôt ce mois-ci, le département de police de New York (NYPD) et un officier de police.

Banes était une actrice connue en partie pour son rôle dans le film “Gone Girl”.

Banes a subi une grave blessure à la tête après avoir été heurté par une planche à roulettes qui a allumé un feu rouge dans l’Upper West de Manhattan le 4 juin. Elle a été transportée dans un hôpital voisin, avant de décéder lundi, selon le NYPD.

«La planche à roulettes a ensuite fui la scène, continuant vers le nord. Il n’y a pas d’arrestations et l’enquête est en cours », a déclaré le NYPD dans un communiqué.

Banes a joué avec Tom Cruise dans “Cocktail” et a également eu des rôles dans “One Life to Live”, “Royal Pains” et “Nashville”, entre autres.