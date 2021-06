Lisa Banes meurt : Comment l’actrice de “Gone Girl” est-elle morte ?

. L’actrice américaine Lisa Banes est décédée à l’âge de 65 ans.

Le monde du divertissement est en deuil, cette fois après la sortie de la nouvelle de la mort de l’actrice Lisa Banes, connue pour sa participation à des films tels que “Gone Girl” et “Cocktail”. La star américaine avait 65 ans au moment de sa mort.

La nouvelle de la mort de Banes a été confirmée par son manager dans un communiqué de presse publié par NBC News : « Nous avons le cœur brisé par la mort tragique et insensée de Lisa. C’était une femme de grand esprit, de gentillesse et de générosité, et dévouée à son travail, que ce soit sur scène ou devant une caméra, et plus encore, à son épouse, sa famille et ses amis. Nous avons eu de la chance de l’avoir dans nos vies”, a déclaré David Williams, représentant de l’actrice.

L’interprète a eu une carrière artistique exceptionnelle dans l’industrie du théâtre, participant à des films tels que “Freedom Writers”, “A Cure for Wellness” et “Miami Rhapsody”. Dans des projets télévisés, il a participé à des séries telles que “Six Feet Under”, “Nashville” et “Them”.

Selon les informations consultées par CNN en Español, Lisa Banes est décédée des suites des blessures graves qu’elle a subies après avoir été écrasée par le conducteur d’un skateboard électrique début juin à New York.

Le média susmentionné a ajouté que l’actrice avait subi un grave traumatisme crânien après l’incident survenu dans le quartier Upper West de Manhattan le 4 juin.

NBC News a déclaré que Banes était resté dans un état de santé critique pendant plus d’une semaine à l’hôpital Mount Sinai Morningside. Jusqu’à présent, le NYPD n’a pas retrouvé le conducteur qui a percuté l’étoile et s’est enfui.

« La planche à roulettes a fui la scène, continuant vers le nord. Il n’y a pas d’arrestations et l’enquête est en cours », a déclaré le département de police de New York dans un communiqué publié après le malheureux accident.

Née dans l’Ohio et élevée dans le Colorado, Lisa Banes a étudié le théâtre à la prestigieuse Juilliard School de New York. Tout au long de sa carrière artistique, l’actrice a été nominée pour des cérémonies de remise de prix telles que le Drama Desk Award et le Theatre World Award.

Banes a également participé à des productions majeures de Broadway telles que « Present Laughter », « High Society », « Accent on Youth » et « Arcadia ». En 1981, elle a reçu un Theatre World Award pour son rôle d’Alison Porter dans la pièce “Look Back in Anger”.

Le New York Post a rapporté que Lisa Banes était mariée à Kathryn Kranhold, une ancienne écrivaine bien connue du Wall Street Journal américain. Le couple s’est marié il y a quatre ans lors d’une cérémonie très intime à New York.

Le Sun a révélé que la fortune de Banes était évaluée entre 1 et 5 millions de dollars, faisant d’elle l’une des actrices les plus riches nées dans l’État de l’Ohio.

