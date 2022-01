Lisa Barlow parle de la vie de famille, de Fresh Wolf et de ce qu’elle veut vraiment que les téléspectateurs voient (exclusif)

Les vraies femmes au foyer de Salt Lake City ont atteint de nouveaux sommets ces derniers temps grâce à une saison 2 incroyable et remplie de drames. Alors que la série est devenue un nouveau favori parmi les fans, personne dans le casting de la série n’a eu autant d’évasion que Lisa Barlow a dans la deuxième saison. Que ce soit à cause de ses one-liners emblématiques et « magnifiques » ou de son penchant pour la restauration rapide, les fans ont adoré regarder le voyage de Barlow sur RHOSLC. Lors d’une récente conversation avec PopCulture.com, Barlow a réfléchi à son temps sur RHOSLC, sa carrière dans les affaires, y compris la société que ses deux jeunes fils ont créée, Fresh Wolf, et ce qu’elle veut vraiment que les fans sachent à son sujet.

Si vous êtes un fan de RHOSLC, en particulier un qui est actif sur les réseaux sociaux, vous avez sans aucun doute entendu votre juste part de « Salut, bébé magnifique » et « Jennie! » lignes. Quant à ce que Barlow ressent à propos de certaines de ses propres phrases bien-aimées qui deviennent indéfiniment citables, elle a dit que c’était drôle et « très flatteur » de voir vers quoi les fans se sont tournés. Elle a poursuivi en disant que les téléspectateurs ont pu la voir sous un jour différent dans la saison 2 grâce à un « énorme changement par rapport à la saison 1 » car elle se sent « plus impliquée dans la série ». Barlow a ajouté: « Je suis vraiment opiniâtre et j’ai aussi un grand cœur. Donc, j’essaie toujours d’obtenir [issues] résolu et résolu avec tout le monde. »

Même si le voyage RHOSLC de Barlow a connu un passage des saisons 1 à 2, il y a encore plus à la star de télé-réalité qu’il n’y paraît. Elle a noté que la seule chose qu’elle voulait vraiment que les fans voient est plus sa « vie personnelle » comme avec sa famille « parce que j’aime tellement ma famille et ce sont mes personnes préférées pour filmer ». Pourtant, elle n’a que de la gratitude pour son expérience RHOSLC jusqu’à présent et l’amour qu’elle a reçu des fans, en disant: « Cela a été un ajustement, mais … je suis reconnaissant pour cela. Je comprends que c’est une excellente plate-forme, et je Je suis content d’être dessus. »

Les fans de Bravo savent que la saison 2 de Real Housewives of Salt Lake City a été pleine de drames, de la querelle de Barlow avec Whitney Rose et Heather Gay à la saga d’arrestation de Jen Shah et les retombées. Au milieu de tout cela, Barlow équilibre de nombreuses entreprises, une rénovation domiciliaire et, bien sûr, être une mère qui travaille. Elle a expliqué que bien que sa vie professionnelle n’apparaisse pas autant dans la saison 2, elle a toujours sa société de marketing et son travail avec Vida Tequila. Quand il s’agit d’équilibrer tout cela, Barlow a déclaré que cela pouvait « paraître facile », mais que « cela ne veut pas dire que c’est facile. Je gère et équilibre constamment mon temps, et je n’y arrive pas toujours ».

L’une des choses les plus importantes sur lesquelles Barlow travaille en ce moment est Fresh Wolf, la marque lancée par ses deux fils, Jack et Henry. Fresh Wolf a récemment annoncé un partenariat avec Utah Foster Care, une organisation proche du cœur de tous les membres de la famille Barlow. En plus de discuter avec la star du RHOSLC, PopCulture.com a également entendu Jack, qui a expliqué ce que ce partenariat signifie pour lui. Il a expliqué : « Faire équipe avec une famille d’accueil signifie beaucoup pour moi. Mon père était dans le système et j’ai quelques amis qui y sont et y ont été. Je veux juste aider ma communauté autant que possible. »

Jack a rappelé que ses parents (Barlow et son mari, John Barlow) l’avaient inspiré pour lancer la marque Fresh Wolf, que lui et son jeune frère leur avaient présentée il y a plus de trois ans. Naturellement, Barlow, étant elle-même entrepreneure, a été « ravie » lorsqu’elle a entendu parler des aspirations commerciales de ses enfants. Elle était encore plus fière quand ils lui ont dit qu’ils voulaient redonner à Utah Foster Care et ont fait passer le mot sur l’importance de redonner à votre organisation locale de placement en famille d’accueil.

« Mon mari a de la chance et nous avons de la chance de vivre dans un état où beaucoup d’efforts sont faits pour les jeunes en famille d’accueil », a déclaré Barlow. « Nous avons de la chance de pouvoir faire un retour, avec chaque unité [of Fresh Wolf] vendu, nous faisons un shampooing deux en un, un nettoyant pour le corps. Mais, il y a d’autres choses que vous pouvez faire pour faire un don – les vieilles vestes de votre enfant, les choses que vos enfants sont devenues trop grandes, les robes de bal. … Ainsi, vous pouvez simplement faire de petites choses. Il y a tellement d’organisations d’accueil dans chaque état qu’il est important de savoir qu’elles ont vraiment, vraiment besoin d’aide. peuvent compter sur eux pour redonner à leurs communautés locales tout en courant avec leur propre meute de loups soudés.