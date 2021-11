Lisa Brown, actrice de ‘Guiding Light’ et ‘As the World Turns’, décédée à 67 ans

Lisa Brown, une star bien-aimée du feuilleton qui est apparue à la fois dans Guiding Light et As The World Turns, est décédée le 24 novembre après une brève maladie. Elle avait 67 ans. La native de Kansas City, dans le Missouri, a été nominée trois fois aux Daytime Emmy et a fait ses dernières apparitions dans Guiding Light en 2009, juste avant que le feuilleton de longue date ne termine sa course.

« Comme avons-nous tous été bénis d’avoir Lisa avec nous pendant des décennies pour partager son immense talent », a déclaré Martha Byrne, qui a joué sa fille à l’écran dans As The World Turns, à Soap Opera Digest. « Elle était mon amie depuis que j’avais 15 ans, depuis le jour où Doug Marland m’a présenté ma » mère « . Lisa était mon mentor, ma mère, ma sœur et bien plus encore toute ma vie. En tant que partenaire de scène, elle était toujours présente et pleine de créativité. En tant que scénariste et réalisatrice, son instinct était sans égal. »

Byrne a déclaré qu’elle et Brown avaient commencé à être en contact longtemps après la fin de l’émission pour se tenir au courant de leur carrière et de leur famille. « Pour les fans, elle vous aimait et vous respectait tous plus que vous ne le saurez jamais. Elle aimait vous divertir et son appréciation pour votre soutien était incommensurable », a poursuivi Byrne. « Nous sommes dévastés par la perte d’une femme incroyable. »

Le premier grand rôle de Brown dans un feuilleton était celui de Nola Reardon dans Guiding Light. Elle a joué le rôle régulièrement de 1980 à 1985, mais est revenue pour des arcs narratifs en 1996, 1997 et 1998. En septembre 2009, elle est apparue dans deux autres épisodes au cours de la dernière semaine de Guiding Light. La série a fait ses débuts à la radio en 1937 et à la télévision en 1952, diffusée sur CBS pendant 57 ans. Après la fin de son rôle dans Guiding Light, elle a été coach par intérim, selon son profil IMDb.

Ensuite, Brown est passé à As the World Turns, avec Iva Snyder de 1985 à 1994. Elle a fait sa dernière apparition dans la série dans un épisode d’avril 2006. As the World Turns a également été diffusé sur CBS pendant plus de 50 ans, diffusé de 1956 à 2010. Brown a remporté des nominations aux Daytime Emmy pour As the World Turns en 1987 et 1988. En 2011, elle a remporté une troisième nomination aux Daytime Emmy pour Outstanding Special Class Short Format. Daytime en tant que producteur exécutif Gotham the Series.

En dehors de sa carrière à la télévision, Brown a également joué sur scène, jouant dans 42nd Street à Broadway. Brown laisse dans le deuil son fils, James « Buddy » Nielsen, et sa fille Victoria Nielsen, deux petits-enfants et son deuxième mari, Brian Neary. Son premier mari était Tom Nielsen, qui jouait Floyd Parker dans Guiding Light.