Lisa de BLACKPINK abandonne ses débuts en solo avec le mini album ‘LALISA’

Suivant les traces de ses collègues, la chanteuse, rappeuse et danseuse de BLACKPINK Lisa fait enfin ses débuts en solo avec la sortie de son album LALISA, et un clip pour sa chanson principale.

Le visuel avant-gardiste offre une vitrine aux nombreux talents de Lisa en tant que l’un des membres les plus polyvalents et charismatiques du groupe. Comme prévu, il y a plusieurs changements de costumes alors qu’elle conduit des motos à travers le désert et se transforme en danseuse traditionnelle thaïlandaise. Et bien sûr, ce ne serait pas une chanson solo de Lisa sans une pause rap rapide.

Avant l’arrivée du mini-album solo, la chanteuse originaire de Thaïlande (de son vrai nom Lisa Manoban) a tenu une conférence de presse en ligne où elle a parlé de ses sentiments concernant la sortie de matériel solo.

« Je suis ravi de pouvoir montrer ma première performance en solo, et j’espère que BLINKs [BLACKPINK’s fans] je l’examinerai avec bienveillance », a-t-elle poursuivi. « Parce que c’est mon premier album solo, et aussi parce que le titre de l’album est mon nom ‘Lalisa’, cela a beaucoup de sens pour moi.

Décrivant sa chanson principale, Lisa a partagé: «Je pense que c’est une chanson qui peut vraiment montrer la force de mon nom et mon côté confiant. J’espère que les gens entendront la chanson et penseront : ‘Wow, ça y est. C’est quelque chose que seule Lisa peut faire. La chorégraphie est également facile à danser, alors j’espère que vous vous amuserez à la danser.

La chanteuse et rappeuse a également parlé de faire ressortir des éléments de son héritage thaïlandais dans la chanson et le clip, expliquant: “Je voulais que ‘Lalisa’ ait une sensation thaïlandaise. L’ensemble et les tenues capturent également bien cette ambiance thaïlandaise. Après avoir dit que je voulais inclure une ambiance thaïlandaise, Teddy a arrangé la chanson dans un style thaïlandais, et j’ai été tellement touché.

Pour célébrer le morceau, l’idole de la K-pop a également fait ses débuts en solo à la télévision en fin de soirée avec la première représentation de “LALISA” dans l’émission Tonight Show de NBC avec Jimmy Fallon ce soir.

Au-delà d’amasser des milliards de flux et de vues dans ROSE NOIR, Lisa s’est affirmée comme une superstar mondiale à part entière. Elle a la distinction d’être à la fois “la star de K-Pop la plus suivie sur Instagram” avec plus de 58 millions de followers et “l’artiste féminine K-Pop la plus abonnée sur YouTube” avec plus de 8 millions d’abonnés sur sa chaîne Lili’s Film.

Désormais, le public apprendra à la connaître comme jamais auparavant avec « LALISA » et bien plus à venir.

Achetez ou diffusez LALISA, maintenant.

Tracklist officielle de LALISA

1. LALISA

2. ARGENT