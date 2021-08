Lisa de BLACKPINK annonce la date de sortie de son premier album solo

Quelques jours seulement après avoir taquiné ses débuts en solo avec une affiche, Lisa a annoncé une date de sortie le 10 septembre pour son album très attendu. Les ROSE NOIR superstar est le troisième membre du groupe à sortir un album de morceaux individuels.

Le groupe de filles K-pop a atteint un succès mondial phénoménal en tant que l’un des plus grands groupes à sortir de Corée du Sud, ainsi que des lancements réussis de ses membres individuels.

Jennie a été la première à se lancer en solo avec le titre bien intitulé “Solo”, qui a fait d’elle la deuxième star féminine solo de la K-pop à figurer en tête du palmarès mondial des ventes de chansons numériques de Billboard, suivie de Rosé, qui a sorti un mini-EP qui comprenait deux singles à succès, “Gone” et “Par terre. ”

Le « One The Ground » contagieux et accrocheur est devenu n ° 1 sur les deux palmarès mondiaux de Billboard – le Billboard Global 200 et le Billboard Global Excluant les États-Unis.

Après que Lisa ait sorti son projet solo, Jisoo sera le seul membre restant à sortir du matériel solo. En tant que rappeuse principale et danseuse clé du groupe, Lisa apportera sûrement quelque chose de nouveau à toute future entreprise solo.

BLACKPINK célèbre également son cinquième anniversaire en tant que groupe cette année avec son tube à succès BLACKPINK Le Film. Le film fait suite à leur documentaire Netflix acclamé par la critique, BLACKPINK: Light Up the Sky, qui relate les débuts du groupe, leur tournée mondiale, leurs débuts à Coachella et un aperçu du processus de formation rigoureux qui permet de devenir une idole K-pop.

CJ 4DPLEX et Trafalgar Releasing ont annoncé que BLACKPINK The Movie est devenu la sortie cinéma événementielle la plus rentable de 2021, avec un total brut de 4,8 millions de dollars provenant d’un peu moins de 100 territoires.

Le groupe a également célébré une autre étape récente, avec son single à succès mondial “How You Like That” qui marque une année complète (52 semaines) sur le tableau des ventes mondiales de chansons numériques, toujours stable à la 12e place.

Offrant le plus grand nombre d’entrées pour une sortie au cinéma en 2021, BLACKPINK The Movie a enregistré 500 000 ventes de billets dans le monde entier alors que les fans du groupe affluaient dans les cinémas pour découvrir le film sur grand écran.

