Lisa de BLACKPINK partage la bande-annonce visuelle de son premier album solo ‘LALISA’

La rappeuse et chanteuse de BLACKPINK Lisa a partagé une nouvelle bande-annonce visuelle avant la sortie d’elle premier album solo LALISA. L’album arrive le 10 septembre via YG Entertainment et Interscope Records.

Dans la bande-annonce, Lisa est trempée de teintes rouges et positionnée au centre d’une tempête. Bien qu’aucune musique n’ait été taquinée dans le visuel, le clip de 26 secondes est accompagné du son du tonnerre rugissant avec des éclairs frappant derrière le musicien.

La star de BLACKPINK, 24 ans, est le troisième membre du groupe à annoncer ses débuts en solo. Elle suit Jennie, qui a partagé le single “Solo” qui a dominé le palmarès mondial des ventes de chansons numériques de Billboard, et Rosé qui a fait équipe avec les hitmakers Jon Bellion et Teddy Park pour les singles “Gone” et “On the Ground” de son premier mini EP R .

Depuis la sortie de la nouvelle bande-annonce de LALISA, elle a accumulé plus de 7,2 millions de vues sur YouTube et près de 500 000 sur Twitter.

La boutique officielle de produits dérivés de YG Entertainment, YG Select, a passé les jours précédant d’autres annonces concernant LALISA à taquiner des articles exclusifs. Pendant la période de précommande du 26 août au 9 septembre, les fans ont offert une chance de gagner des albums dédicacés, un sac cadeau spécial, des cartes-photos et plus encore. Plus d’informations sur la marchandise et les cadeaux disponibles peuvent être trouvées sur le page officielle de l’événement YG Select LALISA.

Les débuts en solo de Lisa font suite aux célébrations du cinquième anniversaire de BLACKPINK. Le groupe a libéré BLACKPINK : Le film en l’honneur de ce jalon et a vendu plus de 500 000 billets pour le film dans les cinq premiers jours suivant sa sortie. Le film suit le documentaire Netflix 2020 du groupe BLACKPINK: Light Up The Sky et leur premier album L’album.

L’album comprenait les singles à succès “How You Like That” et “Ice Cream” avec Selena Gomez. Le projet a atteint la deuxième place du Billboard 200, marquant le plus gros début de palmarès d’un groupe entièrement féminin depuis plus d’une décennie. Il a également atterri dans le top cinq de plus d’une douzaine d’autres pays, dont la Nouvelle-Zélande, l’Australie, la Corée du Sud, le Canada et plus encore.

Écoutez L’album.