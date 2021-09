Lisa de BLACKPINK partage la tracklist de son premier album solo ‘LALISA’

ROSE NOIR‘s Lisa a dévoilé la tracklist de son prochain album solo LALISA, qui sortira le 10 septembre via YG Entertainment et Interscope Records. Les titres des chansons incluses ont été annoncés via les comptes de médias sociaux officiels de BLACKPINK où une affiche du rappeur et chanteur a été téléchargée.

Sur l’affiche, Lisa est photographiée dans un casque de moto qui reflète le flash de l’appareil photo. Sur la photo se superposent les deux singles inclus, la chanson principale “LALISA” et “Money”. Les pistes trois et quatre de l’album sont des versions instrumentales des pistes susmentionnées, qui appartiennent au genre hip-hop.

Selon l’affiche, “LALISA” a été écrit et produit par le célèbre producteur de K-pop TEDDY et le chanteur et compositeur Bekuh BOOM. TEDDY, un producteur interne de YG Entertainment, a travaillé avec BLACKPINK sur un certain nombre de projets dont The Album, Square Up et Kill This Love. Il a également travaillé avec la chanteuse du groupe Rosé sur ses premiers singles solo “On The Ground” et “Gone”. 24 est également crédité en tant que compositeur et arrangeur sur « LALISA ».

Bekuh BOOM apparaît à nouveau sur “Money” en tant qu’auteur-compositeur et producteur, cette fois aux côtés de Vince en tant qu’auteur et producteur ainsi que 24 et R.Tee en tant que producteurs qui sont également crédités pour l’arrangement. Bekuh BOOM est crédité sur plusieurs morceaux du premier album de BLACKPINK, The Album, dont “Ice Cream” avec Selena Gomez, “Pretty Savage”, “Crazy Over You” et “You Never Know”.

Une affiche séparée téléchargée sur les comptes de médias sociaux de BLACKPINK taquinait les paroles de «LALISA». Sur l’image, qui met en lumière une moto, les paroles «Attrape-moi si tu peux» sont étendues en bas.

Parallèlement à la sortie de LALISA vendredi, Lisa fera une apparition dans The Tonight Show avec Jimmy Fallon où elle interprétera « LALISA » comme son single principal du projet.

