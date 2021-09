Lisa de BLACKPINK partage une vidéo de performance solo pour « MONEY »

in

ROSE NOIR la rappeuse Lisa a partagé la vidéo de performance intensément chorégraphiée pour “Money” de son premier projet solo récemment publié LALISA. Le visuel fait suite à la sortie d’un clip tout aussi tranchant et dansant pour la chanson principale de l’album “LALISA”.

Le visuel « Money » trouve Lisa en train de déchirer la chorégraphie du décor à deux endroits distincts. Entourée de danseurs au milieu d’une rue, la star de la K-pop joue devant la caméra alors qu’un énorme panneau d’affichage indiquant “L’argent est un maître terrible mais un excellent serviteur” brille en rouge néon derrière elle.

Les autres parties du visuel ont été filmées dans un entrepôt humide avec encore plus de danseurs accompagnateurs. Tout au long, Lisa reste le centre d’attention alors qu’elle rappe et chante sur ses richesses.

Dans une récente interview avec Billboard, Lisa a révélé que son processus habituel d’apprentissage de la chorégraphie consiste à regarder une démo des mouvements plusieurs fois et à mémoriser comment chaque mouvement se connecte à la chanson elle-même. Le processus, dit-elle, ne prend que deux ou trois heures environ avant qu’elle ne le comprenne.

À propos de la chanson elle-même, elle a partagé : « J’ai d’abord entendu « MONEY » et j’ai dit à Teddy : « Oh mon Dieu, Teddy oppa, je dois faire cette chanson, je veux que ce soit ma chanson solo. Et il m’a dit : ‘OK, allons-y !’ […] C’est une chanson hip-hop très addictive que tout le monde peut apprécier. J’y ai travaillé, très excitant. Le rap était tellement amusant.

Lisa est le troisième membre de BLACKPINK à faire ses débuts en solo. « Je suis ravi de pouvoir montrer ma première performance en solo, et j’espère que BLINKs [BLACKPINK’s fans] je l’examinerai avec bienveillance », a-t-elle déclaré lors d’une conférence de presse en ligne. “Parce que c’est mon premier album solo, et aussi parce que le titre de l’album est mon nom ‘Lalisa’, cela a beaucoup de sens pour moi.”

