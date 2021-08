Lisa de BLACKPINK sort le premier teaser pour ses débuts en solo

Le 23 août à minuit KST, de BLACKPINK Lisa a sorti son premier teaser pour ses débuts en solo très attendus.

Bien que la nouvelle affiche – qui annonce que Lisa “arrive bientôt” – ne révèle pas quand l’album arrivera, YG Entertainment a précédemment déclaré que Lisa se préparait à faire ses débuts en solo cet été. Cette nouvelle a été initialement rapportée en juillet, et depuis lors, les fans de BLACKPINK à travers le monde sont en alerte maximale concernant toute nouvelle.

Le groupe de filles K-pop a atteint un succès mondial phénoménal en tant que l’un des plus grands groupes à sortir de Corée du Sud, ainsi que des lancements réussis de ses membres individuels.

Jennie a été la première à se lancer en solo avec le titre bien intitulé “Solo”, qui a fait d’elle la deuxième star féminine solo de la K-pop à figurer en tête du palmarès mondial des ventes de chansons numériques de Billboard, suivie de Rosé, qui a sorti un mini-EP qui comprenait deux singles à succès, “Gone” et “Par terre. ”

Le « One The Ground » contagieux et accrocheur est devenu n ° 1 sur les deux palmarès mondiaux de Billboard – le Billboard Global 200 et le Billboard Global Excluant les États-Unis.

Après que Lisa ait sorti son projet solo, Jisoo sera le seul membre restant à sortir du matériel solo.

En tant que rappeuse principale et danseuse clé du groupe, Lisa apportera sûrement quelque chose de nouveau à toute future entreprise solo.

BLACKPINK célèbre également son cinquième anniversaire en tant que groupe cette année en août avec un mystérieux “Projet 4+1”, ainsi qu’un prochain film intitulé BLACKPINK le film, prévu pour une sortie le mois prochain.

Le film suivra leur documentaire Netflix acclamé par la critique, BLACKPINK: Light Up the Sky, qui relate les débuts du groupe, leur tournée mondiale, leurs débuts à Coachella et un aperçu du processus de formation rigoureux qui permet de devenir une idole K-pop.

Le groupe a également célébré une autre étape récente, avec son single à succès mondial “How You Like That” qui marque une année complète (52 semaines) sur le tableau des ventes mondiales de chansons numériques, toujours stable à la 12e place.

