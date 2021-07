Lisa Jackson, directrice d’Apple, appelle à l’action contre le changement climatique lors du sommet mondial autrichien

Lisa Jackson était l’une des conférencières lors du Sommet mondial autrichien 2021, organisé par la Schwarzenegger Climate Initiative. Le vice-président de l’environnement, des politiques et des initiatives sociales d’Apple a abordé divers sujets environnementaux et a appelé les chefs d’entreprise à agir contre le changement climatique.

Avec l’ancien gouverneur de Californie Arnold Schwarzenegger, Lisa Jackson a évoqué la protection de l’environnement, selon le site allemand Macerkopf :

Apple est déjà climatiquement neutre aujourd’hui et nous avons engagé l’ensemble de notre chaîne d’approvisionnement et l’utilisation de nos produits pour 2030 climatiquement neutre. Pour s’attaquer au problème du changement climatique mondial, les entreprises doivent montrer que la neutralité climatique est possible et travailler avec les gouvernements pour parvenir à un changement systémique.