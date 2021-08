Lisa Joy a presque lancé «Reminiscence» sous le nom masculin ⋆ 10z viral

Le premier film de Lisa Joy, Réminiscence, a été présenté en première dans les salles de cinéma et sur HBO Max ce week-end. Le film est un film de science-fiction noir qui se déroule à Miami dans un avenir pas si lointain, où le changement climatique et le réchauffement climatique ont inondé la ville. Nick Bannister (Hugh Jackman) est un vétéran qui dirige une entreprise en difficulté où les clients peuvent revisiter de vieux souvenirs via un réservoir d’immersion. C’est ici que Nick rencontre et tombe amoureux de Mae (Rebecca Ferguson), une mystérieuse femme fatale. Lorsque Mae disparaît, Nick doit plonger dans ses propres souvenirs et ceux qui l’entourent pour découvrir ce qui est arrivé à Mae.

Joy, qui a co-créé Westworld de HBO avec son mari Jonathan Nolan (frère de Christopher Nolan), imprègne le film de sa science-fiction philosophique et de ses réalités superposées. Le film est un retour aux classiques du film noir comme The Big Sleep, avec des nuances d’Inception, LA Confidential et Dark City. C’est une gravure lente très stylisée d’un film qui prend son temps à se dérouler. Quand cela a commencé, j’ai levé les yeux au ciel devant la narration en voix off et une partie du dialogue. Mais à ma grande surprise, au moment où le générique est arrivé, j’étais complètement aspiré.

Tout en faisant de la presse pour le film, Joy a mentionné dans une interview avec The Independent qu’elle avait presque envoyé le script sous un pseudonyme masculin, en disant: «Quand j’ai envoyé le script, j’ai pensé à le faire sous un pseudonyme. Je pensais que ça gagnerait en popularité si je le faisais sous un nom masculin. En fin de compte, j’ai choisi de ne pas le faire, mais j’ai certainement rencontré beaucoup de préjugés et de préjugés auparavant dans ma carrière.

Joy était enceinte à l’époque et a rencontré plusieurs cadres qui ont exprimé leur choc qu’une femme (une femme enceinte rien de moins !) ait écrit le film d’action sombre et violent. Joy a déclaré: “C’était juste comme si c’était un genre et à cause de son action, que les gens pourraient me prendre plus au sérieux. Dans tous les secteurs, il y a généralement des disparités salariales entre les hommes et les femmes, et je me suis dit, eh bien, ils ne sauront pas ce que je suis et peut-être que j’essaierai simplement de le faire – essayez de ne pas leur faire lire avec l’implicite biais d’une femme qui l’écrit, ergo ce n’est pas aussi bourré d’action ou quoi que ce soit.

Mais après avoir travaillé sur des séries comme Pushing Daisies et Burn Notice, Joy s’est rendu compte qu’elle voulait envoyer le script en tant qu’elle-même, en disant: “J’avais l’impression que c’était irresponsable de faire ça parce que je suis une femme et je l’ai écrit. Je pense qu’il s’agit davantage de revendiquer notre droit dans le monde d’avoir les mêmes opportunités et d’obtenir la même compensation. Le script de Joy a lancé une guerre d’enchères, avec plusieurs studios se battant pour les droits. « Je recommande cette stratégie », a-t-elle déclaré.

Lisa Joy a jalonné sa revendication et nous sommes impatients de voir ce qu’elle fera ensuite. Reminiscence est actuellement à l’affiche en salles et en streaming sur HBO Max.

(via The Hollywood Reporter, image : Frazer Harrison/.)

