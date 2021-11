Lisa Manobal de BLACKPINK lance une collection de cosmétiques

Lisa Manobal de Blackpink lance sa propre collection de maquillage avec MAC Cosmetics.

« J’ai organisé la collection moi-même et conçu chaque pièce d’après des choses que j’aime absolument », a déclaré le rappeur. « Chaque teinte, produit, nom et même le design de l’emballage représente quelque chose de très spécial pour moi. »

La collection MAC x L comprend cinq produits différents, tous choisis par Manobal. « L’équipe et moi avons mis tellement d’énergie et d’attention aux détails dans cette collection ; J’ai canalisé la même passion, joie et créativité que je donne à faire de la musique dans la création de cette collection exclusive pour mes fans.

Le rappeur a aidé à créer de nouvelles nuances des rouges à lèvres Powder Kiss Liquid inclus dans la collection. C’est parce que la marque a été sa référence en se produisant sur scène et dans des clips.

MAC Cosmetics x Lisa Manobal Makeup CollectionPowder Kiss Liquid Lipcolor en six couleurs (trois sont uniques)Rythme et Roses, Punir pour les fleurs, & Roses roses sont des couleurs créées par LisaBrushstroke 24 heures LinerExtra Dimension SkinfinishPowder BlushPalette de fards à paupières Lisa 12 piècesLisa Manobal embrassant une collection de maquillage montre à quel point les opportunités de produits de marque peuvent être lucratives.

Rihanna a lancé son entreprise Fenty Beauty en 2017 et a lancé une gamme de 40 teintes de fond de teint – établissant la norme de diversité et d’inclusion que Lisa suit. Cela a créé « l’effet Fenty » en matière de beauté, où les clients s’attendent à ce que les marques proposent des nuances pour chaque teint de peau. Les ventes de Fenty Beauty ont atteint 100 millions de dollars au cours des premières semaines suivant son lancement, prouvant à quel point l’industrie de la beauté pouvait être lucrative pour les musiciens devenus entrepreneurs.

Chaque produit de la collection MAC Cosmetics a été créé pour les consommateurs de tous âges, races et sexes. «Je suis tellement fier de ce que nous avons créé ensemble», déclare Manobal à propos de la collection. « C’est mon rêve devenu réalité. »

On ne sait pas si Lisa Manobal envisage de se diversifier avec sa propre entreprise de beauté, mais un partenariat merch est un bon début. Elle aura cependant une rude concurrence, car Rihanna a lancé Fenty Skin l’année dernière en juillet après être devenue milliardaire.