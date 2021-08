Lisa Murkowski obtient 175 millions de dollars pour des projets lointains .

La sénatrice Lisa Murkowski (R., Alabama) prend la parole lors d’une audience du Comité sénatorial des crédits sur la demande de budget du ministère de la Défense à Capitol Hill à Washington, DC, le 17 juin 2021.

Le projet de loi bipartite sur les infrastructures de 1,2 billion de dollars contient des dispositions allant jusqu’à 175 millions de dollars pour la Commission Denali, un organisme fédéral chargé de promouvoir le développement des infrastructures rurales en Alaska. Le financement fait partie d’un ensemble de cadeaux d’infrastructure pour l’État, dont la sénatrice principale, Lisa Murkowski, a été l’une des principales négociatrices républicaines sur la législation.

Les allocations dans le projet de loi bipartite insuffleront une nouvelle vie à la Commission Denali, qui a survécu à une histoire plutôt tumultueuse et sera désormais vraisemblablement en mesure de financer de nouveaux projets dans certains des coins les plus reculés des États-Unis. Le projet de loi accorde 75 millions de dollars directement à la Commission Denali et autorise le Congrès à affecter 20 millions de dollars pour chaque exercice de 2022 à 2026 – 100 millions de dollars au total – au programme du système d’accès Denali, une partie de la commission qui supervise les projets de transport de surface.

La Commission Denali fait partie de plusieurs commissions fédérales chargées de lancer des projets d’infrastructure à travers le pays.

Ces programmes “sont conçus pour canaliser de l’argent vers des domaines politiquement favorables, et ils sont généralement capables de survivre parce que les dépenses sont suffisamment faibles pour ne pas faire une grande différence d’un point de vue budgétaire”, David Ditch, analyste politique chez la Fondation du patrimoine, a déclaré National Review.

Et pourtant, la Commission Denali a financé des projets d’infrastructure vitaux dans les zones rurales qui auraient pu être négligés par d’autres agences, selon le bureau du sénateur Murkowski.

“La Commission Denali joue un rôle crucial dans la vie des Alaskiens, en particulier dans la santé et le développement économique de ceux qui vivent dans les régions rurales de l’Alaska”, a déclaré un porte-parole de Murkowski à National Review. « La Commission Denali finance les services publics essentiels, les infrastructures et le soutien économique, y compris la construction de systèmes d’approvisionnement en eau et d’égouts, d’établissements de santé et de routes. . . . Ce sont des services de base du gouvernement fédéral et des besoins des Alaskiens, déjà disponibles dans d’autres régions du pays – et la Commission les fournit de manière rentable en réduisant les frais administratifs et généraux.

La Commission Denali a été créée en 1998 par feu le sénateur de l’Alaska, Ted Stevens, dans le but déclaré de financer et de développer les infrastructures dans les villes et villages reculés. Avec une dizaine d’employés, la commission agit comme intermédiaire pour canaliser les fonds fédéraux vers ces communautés.

La portée de la commission s’est élargie au fil des ans. Par exemple, en 2005, Stevens et le représentant de longue date de l’Alaska, Don Young, ont élargi la commission pour inclure le Denali Access System Program, avec l’intention spécifique de financer des projets de transport de surface – par exemple, des routes et des ports – dans des villes éloignées, y compris de nombreux endroits où les membres des tribus amérindiennes vivent.

Parmi les projets de transport achevés au cours des dernières années figurait une route pour véhicules tout-terrain de 1,3 million de dollars entre Tununak et Toksook Bay, des villages de la mer de Béring si isolés que chacun a sa propre piste d’atterrissage.

Toksook Bay avait une population d’environ 660 au début du recensement de 2020, et les résidents dépendent de la pêche de subsistance et de la chasse pour diverses sources de nourriture. Tununak est encore plus petite, avec une population de moins de 400 habitants. La Commission Denali a joué un rôle déterminant dans le financement d’améliorations des infrastructures de ces villes, notamment la réparation des routes principales et la construction d’une promenade d’un demi-mile sur le bord de mer à Tununak pour empêcher l’érosion.

Les projets Denali atteignent régulièrement les zones les moins peuplées des États-Unis. Une de ces initiatives, achevée en 2011, a alloué plus de 1,3 million de dollars à la rénovation du port de Chenega, un village d’Alutiiq sur l’île Evans autrement inhabitée dans le détroit du Prince William.

Plus récemment, en 2018, la commission a alloué 200 000 $ à l’amélioration des routes de la ville et de l’arrondissement de Yakutat. D’une superficie d’environ 9 500 milles carrés, l’arrondissement est l’un des plus grands comtés des États-Unis, mais sa population était estimée à seulement 579 en 2019.

La nouvelle injection de fonds provenant du projet de loi sur les infrastructures pourrait insuffler une nouvelle vie à de tels programmes. Ce ne serait pas la première fois que la Commission Denali recevrait un nouveau financement après que le puits fédéral se soit apparemment tari.

Au début des années 2000, le budget de la commission atteignait des dizaines de millions, atteignant jusqu’à 150 millions de dollars en 2006. Les fonds ont commencé à diminuer après la défaite électorale du sénateur Stevens en 2008, suivie quelques années plus tard par l’interdiction des affectations du Congrès. En 2012, le Congrès a attribué la commission à moins de 11 millions de dollars.

Puis, en 2013, le propre inspecteur général de la commission a tenté de torpiller l’agence dans un épisode bizarre qui a fait la une des journaux nationaux. Mike Marsh, un ancien procureur de Phoenix, en Arizona, qui ne se rendait en Alaska que lorsque cela était nécessaire, a écrit au Congrès pour demander que lui et tous les employés de la commission soient licenciés. Marsh a également transmis sa lettre au Washington Post.

« J’ai conclu que [my commission] est une expérience du Congrès qui n’a pas fonctionné dans la pratique », a écrit Marsh. “À ce stade, je recommande que le Congrès n’envoie plus à Denali un crédit annuel” de base “.”

Marsh a critiqué la commission pour ce qu’il considérait comme sa propension à mettre en place de grands projets – hôpitaux, centrales électriques, etc. – dans de petites villes qui n’avaient pas les ressources pour les entretenir.

“Le paradigme de Denali dans la pratique a été de construire trois installations de base dans chaque colonie” de brousse “: (1) une centrale électrique, (2) un parc de réservoirs et (3) une clinique médicale”, a écrit Marsh, déclarant que ces projets sont finalement inefficaces. “si un petit endroit ne peut pas financer le carburant, l’entretien et le personnel pour l’utiliser.”

La tentative de Marsh de se faire renvoyer lui-même et ses collègues a attiré l’attention de certains législateurs, mais la délégation du Congrès de l’Alaska a défendu la commission.

“La Commission Denali est trop importante pour notre État et notre peuple pour qu’elle s’érode”, a déclaré la sénatrice Lisa Murkowski à l’époque.

Mais pendant que cet audit était en cours, Murkowski a renversé la vapeur et a demandé un audit GAO de Marsh lui-même. Publié le 18 septembre 2014, l’audit a révélé que le bureau de Marsh n’avait examiné que 150 000 $ sur les 167 millions de dollars de subventions – moins de 1 % – déboursés par la commission. Le GAO a également constaté que le bureau de Marsh n’avait pas mis en œuvre plusieurs « normes de qualité essentielles pour la gestion et les opérations » du bureau de l’inspecteur général.

Marsh avait déjà démissionné de la Commission Denali en décembre 2013, et la commission a survécu à sa pression pour retirer le financement fédéral. Après avoir boité une autre année, l’administration Obama est intervenue pour faire appel à la commission pour une nouvelle série de projets : la protection des villages côtiers menacés par l’érosion et la montée du niveau de la mer.

L’administration Obama a appelé le Congrès à fournir un financement à la commission pour protéger 31 villes de l’Alaska menacées par l’érosion et les inondations, comme indiqué dans un rapport du GAO de 2009. La Maison Blanche a également ordonné à la commission d’établir son programme de protection des infrastructures villageoises (VIP).

“C’est merveilleux pour nous et fantastique pour les Alaskiens”, a déclaré Joel Neimeyer, le responsable fédéral qui était alors coprésident de la commission, au Washington Post à l’époque. « Nous avons une nouvelle mission, une nouvelle vie.

La Commission Denali n’a reçu « aucun nouveau crédit récurrent » pour le programme VIP, selon son site Internet. Cependant, la commission a alloué une partie de ses fonds discrétionnaires pour financer certains projets, dont le plus important est la relocalisation de la ville de Newtok, avec plus de 300 habitants. Cette ville devrait être détruite par l’érosion le long des rives de la rivière Ninglick adjacente, à un rythme d’environ 70 pieds par an, de sorte que les résidents se déplacent sur neuf milles vers un nouveau site appelé Mertavik. Alors qu’un certain nombre d’agences gouvernementales sont impliquées dans la relocalisation, la commission a alloué 22 millions de dollars à l’effort, y compris le développement de logements, de routes et d’autres infrastructures sur le nouveau site de la ville.

La Commission Denali a continué malgré les tentatives de l’administration Trump de faire échouer le programme. La Maison Blanche Trump a proposé d’éliminer la Commission Denali en 2017, ainsi que des coupes dans d’autres programmes de l’Alaska. “Ce budget ne va nulle part”, a déclaré le représentant Young à l’époque. La commission a survécu.

La Maison Blanche Trump a de nouveau tenté de supprimer la commission en 2020, proposant 7 millions de dollars pour sa « fermeture ordonnée ».

Néanmoins, la délégation du Congrès de l’Alaska s’est de nouveau engagée à protéger la Commission Denali, affirmant qu’elle était essentielle pour l’État. Et encore une fois, la commission a survécu.

Désormais, le projet de loi bipartite sur les infrastructures de 2021 alloue 75 millions de dollars supplémentaires à la commission “pour rester disponibles jusqu’à ce qu’ils soient dépensés” – essentiellement une subvention globale, ainsi que les 100 millions de dollars disponibles pour l’appropriation de projets de transport. La commission a un bail renouvelé et continuera probablement à développer des projets pour les villes américaines les plus éloignées dans les années à venir.

