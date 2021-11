Lisa Nandy, du parti travailliste, critique le Royaume-Uni et la France pour les décès dus à la traversée de la Manche – « Blame game ! » | Politique | Nouvelles

La ministre fantôme des Affaires étrangères du Labour, Lisa Nandy, 42 ans, est apparue sur Sky News avec Trevor Phillips, 67 ans. Lors de la comparution du député de Wigan dans l’émission d’actualités du dimanche matin, elle a accusé le Royaume-Uni et la France de « se livrer à un jeu de blâme » sur la chaîne en cours. crise de passage.

Mme Nandy a déclaré à M. Phillips: « La France blâme la Grande-Bretagne, la Grande-Bretagne blâme la France – la vérité est que les deux gouvernements se livrent à un jeu de blâme pendant que des enfants se noient au large de leurs côtes. »

Elle a ajouté : « C’est tout simplement inadmissible et tout gouvernement responsable de chaque côté de la Manche mettrait de côté ces différences et travaillerait ensemble pour faire face à ce qui est un problème collectif partagé qui ne sera résolu qu’ensemble. »

Ces commentaires interviennent après que Paris a snobé la ministre britannique de l’Intérieur, Priti Patel, 49 ans, en retirant une invitation à une réunion avec les ministres de l’Union européenne à Calais dimanche.

La France a choisi de faire le pas après que Boris Johnson, 57 ans, a publié un tweet qui comprenait une lettre sur la crise de la traversée de la Manche à son homologue français Emmanuel Macron, 43 ans.

Des représentants de Belgique, d’Allemagne, de Hollande et de la Commission européenne ont rejoint les responsables français à Calais.

La réunion a eu lieu quelques jours seulement après la mort de 27 personnes en tentant de traverser la Manche vers le Royaume-Uni.

Bien qu’il ait été exclu des pourparlers, le député de Wigan aurait rencontré le ministre néerlandais de l’Intérieur Kajsa Ollongren, 54 ans, et des responsables britanniques auraient eu d’autres entretiens en France.

Mais Mme Nandy a critiqué le gouvernement britannique pour avoir tenté de faire preuve de diplomatie sur les réseaux sociaux.

Le ministre fantôme des Affaires étrangères du Labour a déclaré: «Le gouvernement écrit aux Français des lettres ouvertes qu’ils publient via les médias sociaux, appelant les Français à faire des choses que tout gouvernement responsable aurait déjà fait – mettre en place un mécanisme à travers l’Europe pour être en mesure de renvoyer des personnes vers des pays tiers sûrs qu’elles traversent, de convenir d’itinéraires sûrs et légaux pour les personnes qui n’ont aucune obligation de venir ici. »

Elle a ajouté : « Le système d’asile en Europe et dans le monde s’est complètement effondré.

« Si vous regardez les pays que les gens fuient, c’est la Syrie, c’est l’Afghanistan, il y a des raisons pour lesquelles les gens se déplacent et le monde a été complètement incapable de s’unir pour faire face à cela.

« L’une des personnes à bord du bateau qui a coulé il y a à peine une semaine était un soldat afghan qui a déclaré qu’il avait perdu tout espoir de pouvoir se rendre en Grande-Bretagne par une voie légale, car bien que le ministre de l’Intérieur ait annoncé l’extension de leur camp de réfugiés afghans régime, ce régime n’a même pas encore ouvert et c’était il y a trois mois.

«Ces itinéraires n’existent tout simplement pas et ils n’existeront pas tant que le gouvernement continuera à se livrer à un jeu de blâme avec les autres et ne fera pas les grands efforts de s’asseoir autour d’une table et de convenir de la façon dont nous allons abordons cela ensemble.

Mme Nandy a également utilisé les médias sociaux pour publier des lettres qu’elle a envoyées au gouvernement britannique.

La députée de Wigan a publié une lettre de deux pages à son homologue conservatrice Liz Truss, 46 ans, sur « l’aggravation de la situation en Éthiopie » via Twitter le 26 novembre.