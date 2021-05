Lisa Opie, vétérinaire de la BBC, dirigera les studios Reflections et Leamington d’Ubisoft

Ubisoft a embauché Lisa Opie (photo) en tant que nouvelle directrice générale de ses studios Reflections et Leamington.

Cela fait suite au départ à la retraite de Richard Blenkinsop, qui a quitté le géant français de l’édition plus tôt cette année. Opie était auparavant directeur général de la production de BBC Studios, après avoir rejoint le diffuseur en 2012 en tant que contrôleur des connaissances commerciales et de la programmation de jour. Avant cela, elle a travaillé chez TwoFour et Channel Five.

«Je suis ravi de rejoindre Ubisoft Reflections et Ubisoft Leamington à un moment si passionnant pour le studio et l’industrie en général», a déclaré Opie.

«Ubisoft est connu pour repousser les limites de l’innovation et de la narration et a établi une présence créative dynamique et extrêmement réussie au Royaume-Uni. J’ai été impressionné par la passion des équipes et leur pipeline créatif et je suis fier de commencer à travailler à leurs côtés et de participer à la croissance future d’Ubisoft.

Virginie Haas, directrice de l’exploitation des studios d’Ubisoft, a ajouté: «La vaste expérience de Lisa à la tête d’équipes créatives, de production et commerciales, sa volonté d’innover et son style de gestion inclusif et solidaire en font la personne idéale pour mener Ubisoft Reflections et Leamington dans le prochain chapitre.

