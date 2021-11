Les fans de Real Housewives of Beverly Hills rallient leur soutien à la star Lisa Rinna après le décès de sa mère, Lois. Lois est décédée lundi matin à l’âge de 93 ans des suites d’un accident vasculaire cérébral, a annoncé lundi la fille de la star de RHOBH, Amelia Gray Hamlin, dans un article rappelant sa grand-mère comme sa « ma meilleure amie. Ma force. Mon rocher. Mon tout » et « le la force dont notre famille avait besoin. » Rinna, qui a commenté le message de sa fille, a un nouvel ange », a confirmé plus tard le décès de sa mère à son propre compte, en écrivant : « Lois DeAndrade Rinna 7 juin 1928 – 15 novembre 2021 à 5h05. Le ciel a un nouvel ange. »

Le décès de Lois est survenu juste une semaine après que Rinna a partagé avec les fans que sa mère était en « transition » après avoir subi un accident vasculaire cérébral. Dans un article publié début novembre, la star de Bravo a partagé une nouvelle « très triste » avec ses abonnés, révélant que sa mère « avait eu un accident vasculaire cérébral ». Rinna a partagé qu’elle était avec sa mère à l’époque et a encouragé ses abonnés à « la célébrer et lui envoyer tant d’amour pendant sa transition ».

Lois était une figure bien-aimée de RHOBH, ayant fait de fréquentes apparitions dans la série. Cependant, elle n’est pas apparue dans le programme depuis un certain temps, car elle et sa fille ont été séparées pendant plus d’un an en raison de la pandémie de coronavirus, les deux se sont finalement réunies en juin dernier en l’honneur du 93e anniversaire de Lois. Au milieu de l’annonce du décès de Lois, de nombreux fans de RHOBH se sont rendus sur les réseaux sociaux pour lui rendre hommage et partager leur soutien à Rinna alors qu’elle pleure la perte de sa mère.

Envoyer « amour et condoléances »

Mes sincères condoléances Lisa! Merci de partager un peu de votre précieuse maman avec nous.

Qu’elle repose en paix avec ton père maintenant. ??

Envoi ❤️&Câlins. pic.twitter.com/zHlb3CXPIP – ALasVegasHousewife✨ (@AVegasHousewife) 15 novembre 2021

« Je suis vraiment désolé… ta mère était si adorable et c’est un plaisir absolu de faire connaissance sur RHOBH », a écrit l’un des abonnés de Rinna. « Je vous envoie à vous et à la famille mon amour et mes condoléances. »

Lois était « le vrai joyau »

Family Strong @lisarinna My sort avec vous et votre famille ! Je sais que ta maman a subi un accident vasculaire cérébral B4 ! Nous Luv Lois et j’adore votre FAMILLE Lisa et je suis vraiment désolé. Vous serez tous dans mon 🙏 #RHOBH – LakeGirl (@BevySummerGirl) 12 novembre 2021

« Repose en paix, Lois », a commenté un autre téléspectateur de RHOBH, qui s’est souvenu de l’homme de 93 ans comme « le vrai joyau parmi tous les diamants de [RHOBH]. J’envoie mes condoléances à [Lisa Rinna] et sa famille. »

« J’ai adoré l’énergie et l’esprit de Lois »

Désolé pour ta perte! J’ai adoré l’énergie et l’esprit de Lois, c’était une femme formidable, puisses-tu guérir à la vitesse de Dieu, repose en paix Lois. pic.twitter.com/ukp5vj54w8 – Niki Albertson (@NikiAlbertson) 15 novembre 2021

« À vous et à toute votre famille, mes pensées et mes prières vont à vous tous », a partagé quelqu’un d’autre. « Merci d’avoir partagé avec le monde la beauté et l’amour qu’étaient votre mère. Il y a une étoile très brillante qui a été ajoutée aux cieux. Que Dieu vous bénisse, vous et les vôtres !! »

Lois « a touché beaucoup de cœurs »

@lisarinna Salut Lisa Désolé pour ta perte, ta maman a touché beaucoup de nos cœurs partout dans le monde.. Tu devrais être très fière.. Nos pensées sont avec toi !! – Brad Preet (@PreetBrad) 16 novembre 2021

« Un collègue de l’Oregon est parti trop tôt. Mon cœur, mes prières, mes vœux vont à vous et à votre famille pendant cette période », a tweeté un fan. « Elle était un trésor, une mère, une grand-mère et un personnage incroyable dans l’âme! »

‘Une bouffée d’air frais’

Une sacrée dame !!! Condoléances à sa famille et ses amis 🙏 #RIPLois https://t.co/46tm2d2d0l – Megan Brown🌊🇺🇲☮ (@MsBrown63) 15 novembre 2021

« Mes sincères condoléances », a écrit une autre personne. « Tu es maman a toujours été une bouffée d’air frais et j’ai adoré sa façon de voir les choses. Que tous ses merveilleux et beaux souvenirs t’aident à traverser cette période difficile. »

« Elle va nous manquer »

Je suis tellement contente que nous ayons fait la connaissance de #Lois en la regardant sur #RHOBH – merci de la partager avec nous, elle a illuminé l’écran. Sachez que nos pensées vous accompagnent pendant cette période. Un bel ange a été envoyé au ciel aujourd’hui. #LoisRinna – Tina Marie (@LadyTi88) 15 novembre 2021

« Je t’envoie tant d’amour à toi et ta famille ! Ce n’est jamais facile de perdre ta maman », a reconnu quelqu’un d’autre. « Elle était si pleine de vie !!!!! Elle va nous manquer. »

« Une femme si dynamique »

Quelle perte pour la communauté #RHOBH. Il n’y a jamais eu une seule scène où Lois n’était pas douce, gentille, compréhensive, sage et amusante ! #WestSideEastSide #boopboopboop – Le front de Teresa (@SimianGiudice) 15 novembre 2021

« Oh, je suis désolé d’apprendre le décès de votre mère, c’était une si belle personne âgée, elle vivra pour toujours dans votre cœur, un » DIAMANT ÉTINCELANT » qu’elle était », a écrit un autre. « J’ai adoré la voir dans Beverly Hills Housewives ! Une femme si dynamique, tu es tellement chanceuse de l’avoir si longtemps ! »

