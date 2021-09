Lisa Rinna “a vraiment essayé” de soutenir Amelia et Scott’s Romance

Lisa rinna met les pendules à l’heure sur ce qu’elle ressent maintenant cette fille Amélie Hamlin a rompu avec Scott disque.

Lors de sa visite à Watch What Happens Live le mercredi 7 septembre. 15, Lisa a joué à un jeu d’expiation avec l’hôte Andy Cohen et compagnon d’invité Sarah Paulson appelé “At-Own It, bébé.” Le segment a honoré Yom Kippour et a impliqué chacune des trois étoiles à propos de regrets possibles.

À un moment donné, on a demandé à Lisa : « Quelle est la pire chose que vous ayez dite à propos de Scott Disick dans son dos ? »

Cela a conduit la star de 58 ans de The Real Housewives of Beverly Hills à pencher la tête sur le côté et à sourire sournoisement, suggérant qu’elle n’aimait pas la question. Après un moment, elle a partagé: “Vous savez, j’ai en fait été assez gentille avec Scott Disick, et je ne le dirais jamais à voix haute … J’ai peut-être pensé des choses qui n’étaient pas très bonnes.”

Elle a ensuite demandé : « Puis-je expier mes pensées ? » Cependant, Andy a souligné que lors d’un récent épisode de RHOBH, Lisa n’avait pas semblé “totalement ravie” à propos d’Amelia, 20 ans, qui sortait avec l’alun de 38 ans de L’Incroyable Famille Kardashian.