Lisa Rinna partage que sa mère Lois a eu un AVC

Comme tous les fans de Real Housewives of Beverly Hills le savent, tout le monde aime Lois.

Lisa rinna a annoncé via Instagram le 11 novembre que sa mère bien-aimée Lois Rinna, 93, a subi un accident vasculaire cérébral. « Je sais à quel point vous appréciez et AIMEZ Lois, alors je dois vous dire qu’elle a eu un accident vasculaire cérébral, je suis avec elle maintenant », a légendé Lisa une vieille vidéo de Lois dansant sur Justin Bieberle remix de « Despacito ». « Alors célébrons-la et envoyons-lui tant d’amour pendant sa transition. »

Lisa a ajouté: « J’étais tellement en conflit de partager cette nouvelle très très triste avec vous, mais je sais que vous voudriez savoir. »

Les filles de Lisa ont également parlé de l’AVC de Lois. Amélie Hamlin a commenté: « Je t’aime nana, pour toujours », avec un cœur blanc et un emoji de flamme.

Dalila belle a écrit: « Je n’ai pas de mots. Je t’aime pour toujours nana FaceTiming toi aujourd’hui et rire puis pleurer avec toi a été l’une des choses les plus difficiles que j’ai eu à faire. »