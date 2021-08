Lisa Rinna partage son premier regard alors qu’elle revient pour ‘Beyond Salem’

La star de Real Housewives of Beverly Hills, Lisa Rinna, a partagé le premier regard de Days of Our Lives: Beyond Salem, qui se déroule la semaine dernière. Rinna reviendra pour jouer Billie Reed, aux côtés de nombreuses autres stars passées et présentes de Days of Our Lives dans le spin-off de la série limitée. Beyond Salem ne comportera que cinq épisodes et sera disponible sur Peacock de NBCUniversal, qui est également la maison de diffusion exclusive de Days of Our Lives.

Sur la photo, Rinna a pris la pose avec une arme de poing, vêtue d’un costume entièrement noir. “BILLIE REED. AU-DELÀ DE SALEM”, a-t-elle écrit dans la légende le 31 juillet. C’est la première fois que Rinna joue Billie depuis une brève course en février 2018. Elle a d’abord joué le personnage de 1992 à 2995, puis est revenue pour des courses ultérieures dans 2002-2003 et 2012-2013. Elle a également joué Billie dans les téléfilms Night Sins (1993) et Winter Heat (1994).

NBC a annoncé Beyond Salem le 26 juillet. Dans la série pleine d’action, John (Drake Hogestyn) et Marlena (Deidra Hall) se rendent à Zurich, Ben (Robert Scott Wilson) et Ciara (Victoria Konefal) se rendent à la Nouvelle-Orléans et au Tchad (Billy Flynn) rend visite à des amis à Phoenix. Abe (James Reynolds), Paulina (Jackee Harry), Lani (Sal Stowers) et Eli (Lamon Archey) partent en vacances à Miami. Bien que tous ces personnages soient loin de Salem, ils se retrouvent tous entrelacés dans l’affaire des bijoux volés, ce qui pourrait avoir des ramifications pour la vie à Salem. Billie, qui travaille maintenant comme agent ISA, parcourt le monde pour trouver le trésor.

Plus tôt cette semaine, NBC a annoncé que d’autres stars de Days se joindraient à la recherche des bijoux manquants. Tony (Thaao Penghlis), Anna (Leann Hunley), Carrie (Christie Clark), Austin (Austin Peck), Leo (Greg Rikaart), Will (Chandler Massey) et Sonny (Zachary Atticus Tinker) rejoindront l’aventure.

Il s’agit de la première série limitée Days of Our Lives. Il est produit par Corday Productions avec Sony Pictures Television. Ken Corday et Albert Alarr sont les producteurs exécutifs. Ron Carlivati ​​est le rédacteur en chef. “Regorgeant de toute la romance, de l’action, du drame et des surprises que seuls Days of our Lives peuvent offrir, les fans passeront une semaine avec leurs super couples préférés de Salem et renoueront avec de nombreux visages familiers en cours de route”, a déclaré NBC dans son annonce . NBC n’a pas annoncé de date de première pour l’émission.

Days of Our Lives a fait ses débuts sur NBC en 1965 et est l’une des émissions les plus anciennes au monde avec plus de 14 000 épisodes produits. C’est l’un des quatre feuilletons de jour restants aux États-Unis, avec ABC’s General Hospital et CBS Shows The Bold and the Beautiful et The Young and the Restless. Days of Our Lives a récemment été renouvelé pour deux saisons, ce qui signifie que l’émission se déroulera jusqu’en 2023 au moins.