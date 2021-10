Lisa Rinna révèle qu’Amelia Hamlin a rompu avec Scott Disick

Scott Disickse fait défoncer par la mère de son ex-petite amie et tous ses amis … comme Lisa Rinna révèle ce qui a vraiment conduit à sa rupture avec sa fille, Amélie Hamlin.

Lisa a renversé le thé lors de la réunion de « Real Housewives of Beverly Hills » … racontant Andy Cohen c’est Amelia qui a rompu avec Scott, et non l’inverse. Le sourire et le rire quand elle a dit que c’était assez révélateur aussi.

Quant à savoir pourquoi sa fille de 20 ans a abandonné Lord Disick, 38 ans… LR a déclaré que Scott n’avait pas aidé les choses avec son DM diss de Kourtney Kardashian et Travis Barker.

Bien que Lisa n’ait pas dit qu’Amelia avait un problème avec la différence d’âge … il est clair que cela comptait beaucoup pour Lisa et tous ses partenaires de « RHOBH » – qui, un par un, ont commencé à sortir Disick avec un si jeune femme.

Kyle Richards On lui a demandé si ses amis de la famille Kardashian l’avaient déjà confrontée à tous les coups qu’elle avait faits à propos de Scott. Elle a dit que non, mais a admis: « Je me suis senti mal à ce sujet juste après, parce que, vous savez, je les connais tous. »

Mais regardez, elle a révélé pourquoi elle chevauche ou meurt avec Lisa au sujet d’Amelia et Scott.