Lisa Rinna semble heureuse de la rupture entre Scott Disick et Amelia Hamlin, mais que ressent Kourtney Kardashian ?

Ce n’est un secret pour personne, lors de la saison de diffusion actuelle de Les vraies femmes au foyer de Beverly Hills, que Rinna et son mari, Harry Hamlin, n’approuvent pas que leur fille sorte avec Scott Disick, de L’incroyable famille Kardashian. À un moment donné, Rinna a déclaré qu’ils pensaient que c’était une “phase” que traversait Amelia Hamlin et qu’ils avaient même envisagé de contacter Kris Jenner pour comprendre la situation. (Rinna et Lionel Richie ont donc quelque chose en commun.) Dans un épisode plus récent de l’émission Bravo, où les deux filles de Rinna essayaient sa vieille robe de mariée, l’actrice a déclaré: “Comme, pourquoi ça ne peut pas être Harry Styles ? Pourquoi diable est-ce Scott Disick ? »